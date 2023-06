Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a bio je večerašnji gost Face to Face-a Senada Hadžifejzovića.

- Antifašizam nije vezan ni za jedan rat. To je jedna civilizacijska stečevina. Ne bijemo mi bitku ni protiv Hitlera, Musolinija, ni Ante ni Draže. Hajdemo dobiti trenutne ratove. Onda će planeta Zemlja biti puno bolja. U školi, nažalost, uglavnom ne uče o fašizmu. Međutim, dolazi to do djece. Sve je masovnije pridruživanje mladih u naše udruženje - poručio je Đulić.