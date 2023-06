Vremenska prognoza za juni: Vjerovatnoća pojave vrelih dana je mala

Na prostoru Bosne i Hercegovine, od 6. do 9. juna, i dalje nema stabilizacije vremenskih prilika. Kiša, kraći, nerijetko i obilni pljuskovi kao i povremena grmljavina praćena gradom mogući su i narednih deset dana.

Kako je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH saopćeno, iako su padavine u navedenom periodu izvjesne, kiša će prostorno i količinski biti neujednačena kako u Bosni, tako i na jugu Hercegovine.

Više izgleda za grmljavinsko nevrijeme postoji u centralnoj i istočnoj Bosni. Sunčani periodi neće izostati, ali neće biti ni cjelodnevni. Najveća mogućnost za sunčane periode je u jutarnjim satima.

Temperature zraka bit će u granicama ili nešto više od prosjeka za ovo doba godine. Vjerovatnoća pojave vrelih dana je mala.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 13 do 18 stepena Celzijevih u Bosni, na jugu Hercegovine do 21stepena Celzijevih. Najviše dnevne temperature pretežno između 18 i 24, na jugu države do 27 stepena Celzijevih.