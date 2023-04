Bakir Krajinović za "Avaz": Kiša će padati do kraja aprila

Vrijeme u Bosni i Hercegovini tokom aprila vrlo je varljivo, ali na sreću, sudeći prema najavama meteorologa, više nećemo morati nositi debele jakne.

Kako je za portal „Avaza“ izjavio bh. meteorolog Bakir Krajinović, kad je riječ o nestabilnom vremenu koje je u BiH već i u danima vikenda, zadržat će se do srijede.

Tmurno vrijeme

- Promjenljive česte prilike padavine i dosta tmurnog vremena obilježit će početak ove sedmice. Što se tiče temperatura zraka, one su do kraja ovog mjeseca uobičajene za ovo doba godine, a nešto brža stabilizacija tek se očekuje od srijede koja će se zadržati do nedjelje. I dalje to nije potpuno stabilno vrijeme. Međutim, češći će biti sunčani intervali, a i dalje postoji vjerovatnoća uz povremen lokalni pljusak – rekao je Krajinović za portal „Avaza“.

Poslije ovih nekoliko dana s čestom i dugotrajnom kišom, trebat će nam, kako kaže, samo mali kišobran od srijede do nedjelje.

Česta kiša

- Nakon toga, ponovo slijedi promjenljivo vrijeme uz čestu kišu i padavine, tako da će ovaj mjesec završiti u tonu promjenljivog i nestabilnog vremena uz česte padavine, ali svaka kap kiše tokom aprila dobro će doći u ovo dugo i sušno ljeto – poručio je Krajinović.

Od 17. do 28. aprila, vrijednosti temperatura zraka očekuju se u granicama uobičajenih za ovaj period. Na planinama i visoravnima, zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne, prognozirane temperature zraka očekuju se od 2 do 6 °C, u nižim, kotlinskim predjelima Bosne, od 3 do 7 °C, dok se u Hercegovini prognozira od 4 do 9 °C. Maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni se očekuju od 12 do 16, na jugu zemlje do 22 °C.

Natprosječne temperature zraka prognoziraju se od 29. aprila. Jutarnje se očekuju od 8 do 13 u Bosni, na jugu zemlje do 14, danju u Bosni između 18 i 22 °C, na jugu zemlje od 20 do 25 °C.