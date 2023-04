U BiH danas oblačno vrijeme, očekuje se slaba kiša

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Postepeni prestanak padavina do kraja dana.

Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren, na momente pojačan, a u ostatku zemlje slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Padavine uglavnom prije podne. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 10 °C.