Dok cijene hrane u svijetu padaju, kod nas rastu: Papreno skupo voće i povrće rastjeralo kupce

Nakon višemjesečne stagnacije cijene hrane su na globalnom tržištu u maju pale na najniži nivo u posljednje dvije godine, budući da je pad cijena biljnih ulja, žitarica i mliječnih proizvoda prevagnuo nad poskupljenjem šećera i mesa, izvijestila je agencija Ujedinjenih naroda FAO.

Tako su u maju najviše pojeftinila biljna ulja, za gotovo devet posto u odnosu na april, a značajno su pojeftinile i žitarice, i to za 4,8 posto. Pad je iskazao i indeks koji prati kretanje cijena mlijeka i mliječnih proizvoda, za više od tri posto. Uprkos padu cijena hrane na svjetskom tržištu, to se ne preslikava na situaciju u BiH, a potrošači se s pravom pitaju kada će i oni to osjetiti.

Šačica prodavača

S druge strane, nepovoljne vremenske prilike, gotovo svakodnevne padavine, ali i nedavne poplave veliku štetu uzrokovale su na svim poljoprivrednim kulturama.

U konačnici, zbog manjeg uroda cijene voća i povrća su pretjerano visoke. Uvjerili smo se u to tokom jučerašnje posjete pijacama u Mostaru, popularnoj Tržnici, gdje smo zatekli skoro sablasnu sliku, a slična je situacija i u Sarajevu, Bijeljini, Zenici...

Na pijaci je bila tek šačica prodavača, ali i kupaca. Na štandovima, uglavnom, cijene voća i povrća prodavači ne označavaju, jer, kako smo se uvjerili, one su paprene.

- Došao sam, ali ništa kupio nisam. Cijene su katastrofalne. Biža (grašak, op. a.), doduše oguljena, košta 10 KM, a u ljusci 5 KM. Salata 5 KM, raštika 6 KM, trešnje isto tako, ali, bojim se, bit će i gore. Vidite kakvo je vrijeme, dok jedno voće i povrće propada, drugo ne može da sazrije. Godina ne valja pet para - kazao nam je jedan mostarski penzioner.

Loše vrijeme

Kako nam je ispričao, on i supruga od svojih penzionerskih primanja imaju na mjesečnom nivou 1.300 KM. Međutim, to im jedva pokrije sve troškove.

Među prodavačima je, kazali su nam, konstantna nervoza i razočaranje. Ono što nude, ne mogu prodati, kupaca jedva da ima, a zbog loših vremenskih prilika sve će manje, strahuju, imati i robe.

Cijene

8 KM-mahune; 6 KM-jagode, trešnje; 5 KM-paradajz, zelena salata; 3 KM-luk; 2,5 KM-krompir, tikvice.