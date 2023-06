Stomatološki fakultet u Sarajevu: Besplatno ugrađeno 1.128 implantata u vrijednosti 1,2 miliona KM

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom želi upoznati javnost sa činjenicom da je u periodu od 2019. godine do danas na Fakultetu, a u okviru održanih necikličnih studijskih programa pod nazivom "Dental implants from basic to advanced", pacijentima besplatno ugrađeno ukupno 1.128 implantata minimalne tržišne vrijednosti 1.280.000,00 KM, a koji su predmet donacije kompanije "Ritter Implants", "Zimmer" i "Bredent".

Doprinos najosjetljivijim kategorijama stanovništva

Samo je na posljednjem održanom necikličnom studiju u periodu od 02.- 04.06.2023. godine besplatno je ugrađeno 290 implantata za ukupno 72 pacijenta.

Na ovaj način Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom daje doprinos najosjetljivijim kategorijama stanovništva pružajući im besplatne stomatološke usluge najvišeg nivoa i vodeći računa o njihovom zdravlju.

Zahvala kolegama iz SAD i donatorima

- Zahvaljujem kolegama iz SAD i donatorima čijim angažmanom smo bili u stanju realizirati studijski program. Nastaviti ćemo dalje unaprjeđivati saradnju u cilju dobrobiti stanovništva BiH, ali i struke. Posebno želim istaknuti ulogu Osmana Mehmedagića koji je kao direktor OSA BiH na svaki mogući način pokušao zaustaviti ovaj projekt pa i pisanjem dopisa ambasadi SAD u Sarajevu koje imamo u posjedu - poručio je dekan fakulteta Muhamed Ajanović.

Ovim putem pozivamo građane koji imaju potrebu za ugradnjom implantata da se jave na Fakultet radi evidencije za naredni neciklični studij, navodi se u saopćenju.