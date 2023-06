Keljmendi javno potvrdio da je radio za Osmicu!

Istrage u vezi sa Sky aplikacijom dovele su do hapšenja brojnih osoba iz sarajevskog podzemlja povezanog s trgovinom narkoticima vrijednom stotine miliona maraka. Među prvima koji su uhapšeni bili su Elvis Keljmendi, Denis Stojnić i Admir Arnautović Šmrk, koji su svoje poslove nastojali kamuflirati različitim „reguliranim“ aktivnostima, od ugostiteljstva do estradnog menadžerstva.

Ipak, jasno je da se čitav proces teško mogao odvijati bez znanja i amina pojedinaca iz najvišeg političkog, obavještajnog i sigurnosnog aparata u BiH.

Brojne prepiske

Prvi politički igrač koji je uhapšen, a spominje se u Skyu, jeste načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić. No, u posebnom problemu bi se mogao naći Osman Mehmedagić Osmica, bivši direktor OSA-e i blizak saradnik predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Naime, brojne prepiske i dokazi ukazuju na to da je upravo Osmica bio glavni zaštitnik i informant narkodilera u BiH.

Da Sky aplikacija vodi direktno do Mehmedagića, kazao je i ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Klupko se, čini se, sve više odmotava, pa tako i sami protagonisti iz kriminalnog miljea počinju otkrivati svoje veze s nekadašnjim čelnikom OSA-e.

Elvis Keljmendi je na suđenju Savi Marinkoviću, Aleksandru Macanu i Marku Trifkoviću, optuženima za ubistvo pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, kazao da su ga kontaktirali iz OSA-e, preciznije saradnik bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice – Muhamed Pekić, s pitanjem da li on ima kakvih saznanja o ubistvu sarajevskih policajaca te da su mu poručili da se „raspita“.

Keljmendi je nastavio opisivati kako mu je kod Denisa Stojnića u kafiću Danijel Džafić Dado tvrdio da on "zna čovjeka na Palama koji zna gdje su i automobil i puška koji su korišteni u ubistvu sarajevskih policajaca“ i da je taj čovjek Srećko Mandić, a da je Stojnić, s druge strane, isticao da OSA nudi milion KM za tu informaciju, za što je Džafić bio posebno zainteresiran. Keljmendi je istakao da je Stojnić ove informacije javio dalje Osmici.

Ko je još povezan

Naizgled, tu i ne bi bilo ništa toliko sporno što služba kontaktira ljude iz podzemlja za informacije kako bi rasvijetlila krupne kriminalne slučajeve poput ubistva policajaca.

Ipak, puno drugačije svjetlo na sve baca činjenica da se Osmica sumnjiči da je s navedenim Keljmendijem i Stojnićem imao puno dublju saradnju koja se tiče trgovine narkoticima, jer svjedočenje Keljmendija nesumnjivo potvrđuje da oni jesu imali kontakte i saradnju s Mehmedagićem.

Ukoliko bi Sky istrage na kraju odvele do Mehmedagića kao jednog od protagonista cijelog posla, to bi otvorilo i čitav niz novih pitanja. Naime, s obzirom na to da je Mehmedagić bio provjeren i lojalan kadar bračnog para Izetbegović, valjalo bi dodatno utvrditi ko je još i ko je sve iz bošnjačkog političkog i sigurnosnog vrha znao za njegove aktivnosti ili možda i sam bio u njih umiješan.





Bumerang se vratio