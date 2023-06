Video / Most Počitelj na Koridoru 5C spojen sa lijevom obalom Neretve

Most Počitelj na Koridoru 5C konačno je spojen sa lijevom obalom Neretve, a za desetak dana grubi radovi na mostu trebali bi biti u potpunosti završeni, nakon čega slijede završni radovi.

U toku su radovi na relativno kratkom i zahtjevnom dijelu trase od tunela Počitelj do mosta Počitelj, a trasa auoceste od Zvirovića kod Međugorja do tunela Počitelj, kao i od mosta Počitelj do tunela Kvanj je završena.

Novih 20 kilometara autoceste bi trebalo biti gotovo na jesen, ali dionica od Počitelja do tunela Kvanj bit će neupotrebljiva sve dok se ne izgradi dionica od tunela Kvanj do Bune kod Mostara.