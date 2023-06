Nikšić na Kongresu: Ma šta ogorčeni gubitnici pričali, mi izdati nećemo

Na današnjem 8. Kongresu SDP-a BiH koji se održava na Ilidži u hotelu Hills danas se prisutnima obratio Nermin Nikšić, lider ove stranke.



Njegov govor prenosimo u cjelosti:

- Drugarice i drugovi, drage delegatkinje i delegati 8. Kongresa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Cijenjeni gosti, predstavnici medija, zadovoljstvo mi je da vas još jednom pozdravim, da vam se zahvalim na vašem dolasku, posebno našim gostima koji su odlučili da svojim prisustvom uveličaju naš današnji Kongres…

Danas, u osvit našeg 114. rođendana, kojeg ćemo proslaviti za nešto manje od dvadeset dana Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje kongres, u vremenu u kojem se nalazimo u tranziciji kao društvo, država, ali i kao partija.

Država Bosna i Hercegovina se nalazi na historijskoj prekretnici, posebno nakon sticanja statusa kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju.

Poklonjen status

Statusa koji, ruku na srce, nismo zaradili, nego nam je poklonjen…

Na Bosni i Hercegovini i na svima nama zajedno je da odlučimo je li došlo vrijeme da konkretnim djelima, reformama i dogovorom zakoračimo dalje prema izvjesnom članstvu u Evropskoj uniji, a samim tim i političkoj i ekonomskoj stabilnosti ili da ostanemo zarobljeni u okovima ispraznog populizma, patriotizma bez pokrića i političke neizvjesnosti koju takvi procesi nose sa sobom.

Za nas u SDP-u Bosne i Hercegovine dvojbe nema.

Naša domovina, naši ljudi i naša djeca zaslužuju doći do cilja čije ostvarenje je naša sudbina i naše pravo.

Imamo resurse, kulturu i historijsko pravo da očekujemo punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali i u NATO savezu.

Naša kolektivna, ali rekao bih i pojedinačna, zadaća je da svoju državu povedemo u tom smjeru.

Dočekana prilika

Dočekali smo priliku i moramo učiniti sve da je iskoristimo.

Bitno je da smo svjesni kako zajedno s partnerima jesmo nositelji procesa i da bez oklijevanja preuzmemo odgovornost. Spremni smo slušati savjete dobronamjernih, ali odluke ćemo donositi sami.

Ne smijemo dozvoliti da nasjedamo na priče onih koji su svojom nedosljednošću, nepotizmom, zloupotrebom javnih institucija za stranačke i lične interese, nemarom i neznanjem u velikoj mjeri krivi što smo se uvaljali u blato u kojem se nalazimo.

Mi želimo razgovarati i dogovarati se sa partnerima jer samo tako možemo ostvariti napredak.

Ne želim paranoisati, niti izmišljati fiktivne prijetnje ili neprijatelje, ali realno dosta je onih kojima to smeta.

Zato je dobro da se malo podsjetimo atmosfere i priče s prethodnog kongresa.

Propagandna mašinerija SDFA, tzv nezavisni analitičari, ali i neki iz naših redova govorili su da nećemo dočekati izbore 2022., da ćemo se do tada raspasti, da moramo u vlast po svaku cijenu inače ćemo nestati, ugasiti se...

Nudili su nam kongrese ujedinjenja na principu pariteta sa strankama koje nisu imale članova koliko bi im pripalo delegata na tom Kongresu, tražili su od nas da se odreknemo istorije i promijenimo ime partije…

Napuštanje SDP-a

Neki iz naših redova su im povjerovali, zbog grama vlasti napustili SDP. Danas ih nema ili su potpuno marginalizirani na političkoj sceni.

Danas, se nalazimo u potpuno drugačijoj situaciji, za koju nisam siguran koliko je i nas samih vjerovalo da možemo ostvariti, jer je bila kreirana atmosfera naše propasti.

Dok su iskreni SDP-ovci radili, borili se i šutjeli, priliku u režimskim medijima imao je svako ko je htio da pljuje po SDP-u, pa čak i ako nije baš po SDP-u, važno je bilo da pljuje po predsjedniku SDP-a.

SDP nije nestao, nije mu ime promijenjeno, a oni koji su nas napuštali, koji su nam prognozirali krah i danas drže odstupnicu SDA-u.

Njima usprkos, a na sreću prije svega i zbog onih koji žive za SDP, SDP BiH je opet ojačao svoju poziciju i postao nezaobilazan faktor u procesu formiranja vlasti.

SDP je spašen upornim i istrajnim radom sdpovaca širom Bosne i Hercegovine.

Zato dragi prijatelji, na današnjem kongresu, vi delegati predstavljate Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, danas predstavljate 40-tak hiljada članica i članova, da budem precizan njih 46.932, registrovanih u ATLASU, partiju sa deset načelnika i gradonačelnika, od toga dvoje u najvećim gradovima u Federaciji, Sarajevu i Tuzli, te našim ne manje važnim bazama i utvrdama, Gradačcu, Gračanici, Maglaju, Ključu, Bosanskoj Krupi, Goraždu i Jablanici, te Novom Sarajevu gdje nam se načelnik pridružio prošle godine.

Na današnjem kongresu, vi delegatkinje i delegati predstavljate Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, partiju koja je vladajuća stranka na svim nivoima.

Nisu uspjeli

Za razliku od prošlog, ovaj put nisu uspjeli pokrasti Denisa Bećirovića i to je bio prvi veliki uspjeh u promjeni vlasti, ali i političke klime.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, zajedno s partnerima, danas ima svog člana Predsjedništva, danas imamo svog državnog ministra i zamjenike ministara.

Predstavljate partiju koja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ima premijera i 5 ministara.

Predstavljate i partiju koja se vratila u Narodnu skupštinu Republike Srpske…

U državnom parlamentu imamo 5 zastupnika, a u oba doma Parlamenta Federacije BiH njih 30, uz desetine kantonalnih zastupnika, vijećnika i odbornika.

Dakle, na ovom kongresu, to trebamo reći s ponosom

Vi, drugarice i drugovi, predstavljate jednu od vodećih političkih snaga Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti.

Ništa manje nije važno napomenuti da je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine danas uvažen, prepoznat i priznat partner svih ključnih saveznika naše države na njenom evropskom i NATO putu: Sjedinjenih Država, Evropske unije i Velike Britanije. Brisel i Washington su redovna destinacija i Bosna i Hercegovina se vraća u fokus.

Takva pozicija SDP BiH nije došla slučajno niti je plod pukog izbornog rezultata. Ona je rezultat našeg ustrajnog opredjeljenja da budemo stabilan, iskren i dosljedan partner i saveznik svima onima koji žele dobro Bosni i Hercegovini i koji sa nama žele raditi na tom putu.

Isprazne priče

Jasno je da bi nam lakše bilo iz udobnih fotelja pričati isprazne priče koje gode uhu, navodno se sekirajući za Bosnu i Hercegovinu. Pri tome niko od tih nasekiranih dušebrižnika koji su skloni takvoj taktici ne pokušava preuzeti odgovornost i ponuditi odgovor kako ćemo doći do Bosne i Hercegovine kakvu bih i ja volio doživjeti.

Neko od njih bi ipak trebao ponuditi odgovor na jednostavno pitanje: ko i kako vizije i bajke o kojim pričaju može provesti u ostatku naše zemlje?

Pomažu li nam na putu ka boljem sutra stalne svađe, sukobi, međusobne uvrede?

Hoćemo li ciljeve postići populizmom, višegodišnjim blokadama i podizanjem tenzija, stvaranjem atmosfere straha, prije svega kako bi prikrili njihov nerad, nesposobnost i kriminal?

Vidim da je puno onih koji biraju pristup zastrašivanja ljudi temama poput izbornog zakona, izmjene Ustava, uređivanja granica sa susjednim državama i slično.

Za razliku od njih mi smo odlučili preuzeti odgovornost za rješavanje problema, pa tako i teških. Ne bojimo se otvoriti nijednu temu jer znamo da nećemo pristati ni na šta što bi pogoršalo ili ugrozilo prava bilo kojeg građanina, bilo kojeg naroda ili društva u cjelini.

Ma šta ogorčeni gubitnici pričali, mi izdati nećemo.

Ali mi jesmo odlučili da pokušamo drugačije. Razgovaramo o svemu. Pa i o onome o čemu se ne slažemo.

Ako pitate hoćemo li uspjeti, odgovor je ne znam. Ne postoje garancije da ćemo uspjeti, ali sam siguran ako ne pričamo i ne pokušamo tada sigurno nema šanse da uspijemo.

Ako želimo uspostaviti ekonomsku i političku sigurnost, ako želimo da na međunarodnom nivou budemo prihvaćeni kao ozbiljan partner, onda moramo početi sami rješavati svoje unutrašnje probleme.

Izbjegavanje razgovora o brojnim teškim temama dovelo nas je u nezavidan položaj, ekonomsku stagnaciju i zaustavilo sve reforme i put naše države u EU.

Unazadili put u NATO

Unazadili su naš put u NATO savez pristajanjem na formulaciju „saradnja“ sa NATO savezom umjesto članstvo u NATO-u.

Zapustili su diplomatske odnose sa našim prijateljima i saveznicima na međunarodnoj sceni, a razvijali su odnose sa međunarodnim grupacijama koje su saradnju razvijale otprilike preko aplikacija Sky i Anom.

Možemo još dosta toga lošega nabrajati, od presuda do pandemije.

Najgore od svega, ubili su nadu i želju naših ljudi da budućnost stvaraju u svojoj domovini. Otjerali su stotine hiljada njih svojim igrokazima, prevarama, neradom...

Prema svim dostupnim relevantnim procjenama iz naše zemlje se u zadnjih 8 godina iselilo 500.000 stanovnika, što prema podacima UN-ovog izvještaja “Perspektive svjetskog stanovništva" za 2022. godinu, Bosnu i Hercegovinu obilježava kao zemlju s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. To je definitivno lista na kojoj ne želite biti prvi.

Ali drugarice i drugovi ovo nije priča o njima...

Okrenuti procese nabolje

Ovo je Kongres SDP-a na kojem želimo jasno poručiti da možemo i hoćemo te procese preokrenuti nabolje.

Pa ipak prije onoga što nas čeka, što je pred nama, da se još malo osvrnemo na ono što je iza nas.

Kako sam već rekao, partija smo koja nakon lokalnih izbora 2020. godine ima deset načelničkih pozicija. Vratili smo se na velika vrata u Sarajevu, a taj povratak je potvrđen na Općim izborima prošle godine.

Za opće izbore prvo smo okupili široku koaliciju koja je podržala kandidaturu Denisa Bećirovića za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Denis je uvjerljivo porazio svog protivkandidata i već na osnovu te pobjede stvoren je važan preduslov za učešće SDP-a BiH u vlasti na državnom nivou.

Ostvaren cilj

Ostvarili smo osnovni izborni cilj da Trojka postigne bolji rezultat od političkih protivnika, a da unutar Trojke SDP BiH bude stub, odnosno vodeća snaga, te osvjedočeno uspješne priče.

Da bude potpuno jasno, učinili smo sve što smo mogli da svi partneri koji su uoči izbora podržali kandidaturu Denisa Bećirovića sa nama budu dio većine.

To što sada neki od njih nisu dio vlasti je isključivo njihova odluka, plod njihovog ili neiskustva ili neiskrenosti i kalkulacije pojedinih stranaka i njihovih lidera.

Mi smo cilj ostvarili sa svojim partnerima iz Trojke, ali i ništa manje važnim partnerima iz manjih političkih stranaka koje su pokazale mnogo veći stepen državotvornog ponašanja, dosljednosti i hrabrosti od nominalno „većih“.

O pojedinim detaljima procesa koji je iza nas mnogo toga je rečeno i mnogo toga i sami znate. Mi smo svojim odnosom, svojim trudom da u koaliciji zadržimo što širi krug partnera, pokazali da nam nije prevashodno stalo do pozicija, nego do stabilnosti države i vlada na svim nivoima.

Stabilnost ćemo imati, neovisno o trenutnom omjeru u parlamentima i podrška će, uvjeren sam, rasti. Posao smo tek započeli.

Pred nama je još puno toga, ali mi dopustite da se malo osvrnem i na unutarpartijsko stanje i odnose.

Partija smo koja ima uravnotežen omjer kandidata na izbornim listama na osnovu spolne, ali i etničke pripadnosti.

Partija smo koja razvija i gaji unutrašnju demokratiju i slobodu.

O tome zapravo najbolje svjedoče oni koji javno govore o svojim stavovima, ali i o partiji, o svima nama, a posebno o predsjedniku.

Rasprave o partiji

Naravno da zagovaram da rasprave o partiji obavljamo unutar partije. Nažalost ima onih koji radije progovaraju u medijima i na društvenim mrežama nego na partijskim organima, sa kojih redovno izostaju.

To je donekle i logično, lakše je u prijateljskom okruženju režimskih medija odgovarati na namještena pitanja, nego se sučeliti na sjednici organa gdje možete dobiti odgovor, pa za razliku od medija i poneko nezgodno pitanje.

Ali to je njihov izbor. Siguran sam kako će posljedice u odnosu članstva prema njima snositi upravo oni koji šurovanjem sa političkim oponentima partije i povlađivanjem njihovim stavovima pogrešno misle da sebi mogu graditi buduću poziciju u SDP-u.

Partija je u proteklom periodu unatoč teškom vremenu opozicionog djelovanja koje uvijek nosi posebne izazove, ipak zadržala svoju kompaktnost.

U tom periodu smo se uspjeli i finansijski konsolidovati.

Danas smo finansijski stabilni u značajnoj mjeri zahvaljujući angažmanu našeg generalnog sekretara koji je dokazao svoju posvećenost partiji naročito u tom segmentu.

Naravno da smo dužni zahvalnost i velikoj većini uposlenika SDP koji su se stojički iznijeli sa teškim vremenima, zaslužili i ponovno dočekali redovna primanja.

Pokazali smo zavidan integritet i kompaktnost u unutrašnjem odlučivanju. Podsjećam, sve odluke, od kojih su mnoge bile i teške, a neke su sa sobom povlačile dodatnu neizvjesnost i rizik od ostanka u opoziciji, donosili smo jednoglasno ili gotovo jednoglasno.

Drago mi je da danas imamo federalnu vladu iza koje je Glavni odbor SDP BiH stao jednoglasno. Niz je sličnih primjera, unatoč otežanom djelovanju Glavnog odbora zbog niza objektivnih okolnosti, poput pandemije, odlaska jednog broja članova, ostavke predsjednika, njegovoj brojnosti koja je često dovodila do rada na granici kvoruma, osim kad se liste prave i slično.

Korektan stepen jedinstva

Pa ipak rekao bih da smo uspjeli postići korektan stepen jedinstva koje je doprinijelo ostvarenim rezultatima.

Uvjerljiva pobjeda Denisa Bećirovića sigurno predstavlja jedan historijski moment jer prvi puta od rata na ovamo Bosna i Hercegovina je dobila člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda koji je socijaldemokrata građanskih opredjeljenja.

Značaj njegove pobjede, ali i svega što je prethodilo, predstavlja veliku, važnu pobjedu Bosne i Hercegovine.

Smatram jako važnim da je pobjeda uvjerljiva i da je Denis dobio najveću podršku od svih kandidata. Imamo čovjeka koji će zagovarati evropske principe i državničke stavove.

Čestitao Mijatoviću

Želim čestitati i našem drugom kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Vojinu Mijatoviću koji je osvojio respektabilan broj glasova.

Njegova kandidatura je bila zalog za budućnost, i danas želim ponoviti kako mi je jako žao da sam odustao od te ideje 2018. godine.

Trendovi pokazuju da ima prostora za rad na jačanju organizacije u Republici Srpskoj i već imamo pozitivne pomake u Podrinju, u Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku i nekim drugim sredinama u kojim je SDP u zadnje vrijeme imao slabiji uticaj, uz naše stabilne baze u Doboju, Banja Luci, donekle Prijedoru, sada već i Gradišci i još nekim drugim mjestima.

Kako ste čuli, a i sami ste analizirali u svojim organizacijama rezultati SDP-a su u razini očekivanih.

Ipak moram reći kako nisam zadovoljan jer sam očekivao veći broj glasova za SDP na zadnjim izborima bez obzira na činjenicu da je bilo vrlo teško predvidjeti odziv.

Ne tražimo nikakav alibi, ali nema dileme da nam je opet zakulisnim radnjama otet barem dijelom bolji rezultat. Dovoljno je vidjeti kako su nam ‘ukradena’ 2 neraspoređena madata iz reda srpskog naroda u PD FBiH, da ne govorimo o onom što se ne vidi, iza kulisa nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Broj mandata

Zadržali smo broj mandata u državnom parlamentu.

Na razini Federacije smo uspjeli uglavnom povratiti mandate koje smo u prethodne četiri godine izgubili odlaskom trećine kluba SDP-a u drugi, tada novoformirani politički subjekt koji je također učestvovao na ovim izborima i nije izborio nijedan mandat na ovom nivou.

Ostvarili smo najbolji rezultat u zadnja tri izborna ciklusa u Kantonu Sarajevo, nakon 2010. godine.

SDP se vratio u Narodnu skupštinu nakon 12 godina sa dva mandata, a vrlo brzo ćemo objaviti da su to tri jer će nam pristupiti još jedan zastupnik u NS.

Uz sve to, borili smo se za svaki prostor u javnosti za našeg kandidata, u jednoj krajnje nepravednoj borbi sa onima koji su javne resurse obilato trošili za finansiranje stranačkih kampanja.

Teško je zato osporiti pravo bilo kojoj kandidatkinji ili kandidatu da osigura sredstva za svoju kampanju, naravno u okviru zakonom dopuštenih donacija, ali je činjenica kako je zadnja kampanja obilovala skupim kampanjama i naših pojedinih kandidata, koji su sami te kampanje finansirali.

Ono što je bitno znati da je SDP BiH nastojao i postigao da budemo podjednako pošteni prema svim organizacijama i kampanji kandidata za predsjednika.

Nismo finansirali ničiju pojedinačnu kampanju osim kandidata za člana Predsjedništva.

Svaki pojedinac ima mjesto u SDP-u, ali SDP je prije svega stranka tima, kolektiva, kolegijalnosti i zajedništva.

To je uvijek bila naša snaga. Pojedinci koji uporno ističu svoje „ja“ u političkom djelovanju, a kojem je uvijek zaleđina i osnova partija, u pravilu kad-tad shvate da toga „ja“ nema bez jakog „mi“, neki na lakši način, konstruktivnim radom unutar kolektiva, a neki i na teži način, odlaskom u političku anonimnost.

Naše opredjeljenje bilo je da smo odgovorni za kampanju i rezultat SDP-a.

Kandidati s lista

Istina jeste da na izbore izlaze kandidati sa naših lista za koje se opredjeljuju građani.

Ipak, ovdje koristim priliku da posebno istaknem sve one naše ljude koji su svoje „ja“ podredili općem interesu i interesu partije, naše ljude koji u pozadini vrijedno rade i doprinose partijskom rezultatu, od lokalnih organizacija, preko regionalnih i kantonalnih organizacija do partijske centrale.

To je niz operativaca, entuzijasta, podržavalaca SDP-a koji se ne reklamiraju, a imaju dobru osnovu da to čine. Tu je čak i niz ljudi koji stanu na izborne liste da bi doprinijeli partiji, bez lične ambicije za ostvarenjem ličnog rezultata.

Izborni rezultat i izborne pobjede pripadaju prije svega svima njima, pa onda i svima nama zajedno.

U izbornoj noći dočekala nas je odluka Visokog Predstavnika koja je jako zakomplicirala situaciju i dovelo do povrede načela pravne sigurnosti… odluka je direktan udar na multietničke građanske stranke… i opet smo bilo suočeni s izborom… predati se i zauvijek ostati opozicija ili pokušati s partnerima napraviti blok stranaka koje su spremne preuzeti odgovornost za stanje u zemlji…

Glavni odbor bio je jedinstven, naši partneri opredjeljeni za saradnju i započeli smo slaganje mozaika… nije to bio nimalo lagan posao, niti je put na koji smo pošli bio bez prepreka… naprotiv… bili smo izloženi napadima, optužbama, morbidnim lažima…

Formirano Vijeće ministara

Formirali smo Vijeće ministara u rekordnom roku na osnovu sporazuma potpisanog u Parlamentu BiH… ono što je do jučer bilo nezamislivo postalo je realnost… usvojen je značajno uvećan budžet, povećane plate vojsci, policiji, carinicima…

To je bio alarm… SDA tajkuni, direktori javnih kompanija, izabrani zvaničnici pokrenuli su mašineriju… Krenula je kupovina zastupnika, cifre koje su se spominjale zvučale su nestvarno…

Nažalost još uvijek je OSA bila pod čvrstom kontrolom i potpuno u funkciji zaštite pozicija SDA i njihovih satelita, pravosuđe i policijske strukture eutanazirane samo njima znanim metodama…

Kupovinom zastupnika, da li samo čistom srećom kod izvlačenja iz kinder jajeta, SDA je osigurala većinu u klubu delegata iz reda Bošnjaka koja im je omogućavala blokadu uspostave vlasti na nivou Federacije… krenulo je moraliziranje kao da je to rezultat izbora, a ne klasičnog kriminala i korupcije…

Gube se ključne poluge

Potrajalo je, nismo se povukli, promjenom u OSA postalo je jasno da gube ključne poluge kontrole policije i pravosuđa, mi se nismo popustili, VP je održao obećanje nije dopustio blokadu i danas smo tu gdje jesmo…

Naravno da ni oni neće mirovati, još uvijek se pojavljuju i pokušavaju slomiti neke naše ljude… ponosan sam na činjenicu da niko od naših zastupnica i zastupnika u ovom procesu nije pokleknuo, nije dopustio da ga kupe, nije promijenio stranu…

Nažalost, SDP nije niti će dugo bilo ko u BiH osvojiti 50% glasova da može sam formirati vlast. A koalicija dragi moji podrazumijeva da vlast dijelite s partnerima. Da se nečega i odreknete zbog višeg interesa ili jednostavno zato što vlast morate dijeliti pa neko pravo pripada vašim partnerima.

Naš cilj je dobrobit Bosne i Hercegovine, svih njenih građana, ubrzani put ka EU i članstvo u NATO.

Patriotizam se ne dokazuje lažima i prozivanjem drugih za navodnu izdaju. Patriotizam se dokazuje sopstvenim djelima. Potpuno sam siguran da je vrhunski patriotski interes stabilna ekonomija u Bosni i Hercegovini.

Zato smatram da su patriote oni koji su spremni da rade u interesu građana i koji se trude da stvore političku i ekonomsku sigurnost kako bi građani imali ugodan život i ne bi napuštali državu u potrazi za boljom budućnošću.

Patriote i izdajice

Kranje je vrijeme da sa podjele na patriote i izdajice pređemo na podjele na one koji rade za dobrobit države i naroda i one koji se samo bave zavađanjem, populizmom i korupcijom.

Da bismo mogli krenuti naprijed, da bismo zaustavili odlazak ljudi iz BiH, da bismo privukli strane i zadržali domaće investitore, da bismo razvili bolju socijalnu politiku moramo stvoriti politički i ekonomski sigurno okruženje.

To možemo postići samo razgovorom i kompromisom, a ne blokadama kao što je to do sada bio slučaj. Vrijeme održavanje vlasti zastrašivanjem građana je prošlost.

Mi ćemo podršku građana tražiti konkretnim rezultatima i stvaranjem uslova za rast i razvoj, kao i vraćanjem međusobnog povjerenja.

Ljudi će, uvjeren sam, prepoznati istinu. Ali, bitno je da istinu i mi širimo, zagovaramo, i branimo naše pozicije. A činjenice nam idu u prilog.

Pokušali su ljude uvjeriti da smo nešto izdali formiranjem Vijeća ministara BiH.

Na kraju, umjesto 3 vratili smo 4 ministarska mjesta za probosanski blok, a vratili smo i ravnopravan udio u javnim preduzećima, koja su u većem omjeru strankama sa sjedištem u RS-u prepustili upravo iz vodećeg dvojca tzv. patriota.

"Da li je to izdaja?"

Naši protivnici su iz petnih žila pokušavali ljude uvjeriti da smo državu izdali.

Ipak, hiljadama vojnika, policajaca, graničara, uposlenika javne uprave su zahvaljujući povećanju budžeta povećane plate i osigurana dostojna primanja. Možemo ih pitati da li je to izdaja?

U danu kada smo kroz vladu Federacije donijeli odluke o pokušaju spašavanja preduzeća „Zrak“ iz stečaja u koji je namjerno gurnut, odluku o finansiranju cjelovite obnove Memorijalnog centra u Srebrenici i prvi put omogućili finansijsku podršku svim porodiljama iz reda povratničke populacije u cijeloj državi, oni su izašli sa pričom da izdajemo državu jer smo se odlučili razgovarati, ponavljam RAZGOVARATI o izmjenama izbornog zakona, što su oni neuspješno radili već deceniju.

Koga smo to i kako izdali - poručio je Nikšić tokom govora na Kogresu.