"Avazov" vremeplov: Kako je aktuelna slovenačka ministrica govorila za "Dnevni avaz" 2015. godine

Tanja Fajon je bila dugogodišnja zastupnica slovenačkih Socijalista u Evropskom parlamentu, a od 2022. godine obnaša funkciju ministrice vanjskih i evropskih poslova u Vladi Roberta Goloba.

2015. godine, dok je obnašala funkciju zastupnice u Evropskom parlamentu, ona je dala intervju za "Dnevni avaz". Tekst je objavljen u printanom izdanju 2. marta te godine, a prenosimo ga u nastavku.

- Zabrinutost u vezi s porastom broja lažnih azilanata s područja zapadnog Balkana, koja prevladava u novom izvještaju Evropske komisije, jeste ozbiljna prijetnja bezviznom režimu, ocijenila je u intervjuu za "Avaz" članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.

Temeljne slobode

Ističe da svi trebaju biti oprezni, kako nadležne institucije u EU tako i vlasti u Srbiji, BiH, Albaniji, Crnoj Gori i Makedoniji. Države regije, među kojima je i naša, navodi Fajon, trebaju učiniti više na podršci i pomoći manjinama, zatim na jačanju operativne saradnje, da ne bi došli u situaciju da jedna od zemalja članica EU traži privremenu suspenziju bezviznog režima.

- Trebamo učiniti sve da bezvizni režim ne bude ugrožen, jer bi to bio veliki korak unazad. Tu su u pitanju sloboda kretanja i temeljna ljudska prava - kazala je Fajon.

Koliko je, zaista, realno očekivati da, recimo, građani BiH u skorijem periodu moraju ponovo imati vize za putovanje u države EU?

- Realno je toliko koliko je bilo i prošle godine. Postoji mehanizam za suspenziju viznog režima. Ako bi se to učinilo, a to sigurno nije procedura koja se može brzo provesti, onda bi to bio veliki negativni udarac cijelom evropskom projektu. Nadam se da su političari u Evropi svjesni da ne smijemo ugroziti temeljne slobode.

S druge strane, bitno je i da građani zemalja zapadnog Balkana znaju da, ako krše pravila, time prave štetu svojoj državi i sugrađanima.

Ali, ako uzmemo u obzir da zemlje poput Srbije ili Kosova uvjerljivo prednjače po broju lažnih azilanata, dok BiH u odnosu na njih ima beznačajan broj takvih osoba, je li onda fer sve države zapadnog Balkana posmatrati u istom svjetlu?

- Naravno da nije. To se i ne gleda u paketu. Ako bi i bio pokušaj suspenzije bezviznog režima, onda ta suspenzija može biti samo za jednu zemlju zapadnog Balkana. Opet, ja ne vjerujem da će doći do tako ozbiljnog pokušaja.

Opasan korak

Kakvo je, ustvari, trenutno raspoloženje u EU u vezi s pokretanjem mehanizma za suspenziju bezviznog režima?

- Raspoloženje nije povoljno kada je u pitanju sloboda kretanja. Tu mislim i na prijetnju od terorizma. Nisu u pitanju samo sloboda kretanja i bezvizni režim za zapadni Balkan, imamo isto tako pokušaj jačanja kontrole granica, zatim promjenu šengenskih pravila.

Ja se borim da održimo slobodu kretanja i mislim da bi svaka druga promjena bila opasan korak za Uniju.

Nove mjere u borbi protiv terorizma

Kako Vi gledate na jedan od zaključaka Evropskog vijeća da treba doći do jačih kontrola granice EU?

- Više je prijedloga na stolu. Komisija će u kontekstu borbe protiv terorizma predložiti neke nove mjere. Jačanje kontrole granice sigurno je, kada je riječ o sigurnosti, na prvom mjestu. Ali tu se ne radi samo o borbi protiv terorizma već i protiv ilegalnih imigranata.