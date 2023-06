Ispovijest Sejada Mehića, kojem je poplava odnijela automobil, za "Avaz": Sin i ja imamo traume, sve je otišlo na otpad

Obilne padavine pogodile su 8. juna ove godine Sniježnicu koja se nalazi u općini Teočak, nakon čega je došlo do bujičnih poplava, a voda je nosila sve pred sobom. Mještani ovog područja i dalje saniraju štete.

Nekoliko automobila je uništeno ili ih je voda odnijela. Kako je za portal „Avaza“ izjavio Sejad Mehić i njega je zadesila ista nesreća pa je ostao bez autobomila.

- Moj sin je krenuo s drugom vani i ostavio automobil kod njegove kuće, kod prodavnice. Zadržao se oko sat i po. Vraćali su se iz Ugljevika i došli su do Janskog mosta. Momak nije smio dalje s autom i krenuo je pješke. Međutim, kada nije mogao doći putem do automobila, otišao je na suprotnu stranu do džamije i vidio je da automobila nema. Nazvao je majku i rekao „Nema mi auta“. Mislili smo da je automobil ukraden. Međutim, voda ga je odnijela. Upitao sam ga „Kako će ga odnijeti voda kad si otišao automobilom?“, rekao je sjeli smo u drugovo, da ne idemo sa dva automobila – rekao je za portal „Avaza“ Sejad.