Tanović uzvratio: Pojedinci iz NiP-a od početka mandata razbijaju "sarajevsku priču" i obmanjuju javnost

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović ponovo se oglasio nakon što su iz NiP-a i Naše stranke uputili niz kritika na njegov rad, gdje ga optužuju da je izradio raniji dogovor sa strankama Trojke i da je uz pomoć SDA i DF-a promijenio rukovodstvo Općinskog vijeća.

Inače, NiP i NS su ranije otkazali podršku Tanoviću, a već se spominje i glasanje o opozivu.

Tanović je odgovorio pojedincima iz Naroda i Pravde i Naše stranke.

Vješto zatvaraju oči

- Očigledno je da na niko nije javio pojedincima iz Naroda i Pravde, ili im je javio, ali i sada, kao i od samog početka mandata, vješto zatvaraju oči pred istinom i zbiljom.

Nakon 2,5 godine političke torture, ucjena i različitih opstrukcija, Općinsko vijeće Novo Sarajevo smijenilo je predsjedavajućeg OV Roberta Plešea i dopredsjedavajućeg OV Nijaza Džaku. Dakle, nije ih smijenio Hasan Tanović, kako pokušavaju predstaviti, već većina u općinskom vijeću… - naveo je Tanović.

Smjena rukovodstva

Dao je osvrt i na smijenjeno rukovodstvo.

- Zato što im zbog nerada i loših rezultata nije usvojen Izvještaj o radu OV za 2022.godinu.

Zato što su radili opstrukcije oko usvajanja budžeta za 2023.godinu i tako pokušali da dovedu u pitanje isplate različitih socijalnih i boračkih kategorija.

Zato što su radi političkih igara i ličnih interesa pojedinaca koji kao lešinari kruže iznad imovine FK Željezničar pokušali da opstruišu usvajanje budžeta i tako, između ostalog, ugroze sredstva kojima je FK Željezničar trebao da izmiri poreske obaveze i osigura licencu.

Kršenje zakona i procedure

Zato što su svjesno, direktno ili indirektno zajedno sa svojim kolegama i kolegijicama grubo kršili zakon i procedure prilikom imenovanja Općinske izborne komisije (OIK)

Zato što su svjesno kroz različite formalne i neformalne opstrukcije onemogućili sprovođenje izbora za Savjete mjesnih zajednica, čime smo postali jedina lokalna zajednica u BiH koja je uskratila pravo građanima da se na taj način uključe odlučuju i pitaju se o svojim pravima - istakao je Tanović.

On je dalje naveo da su svojim neradom i ponašanjem sjednice i Općinsko vijeće sveli na nivo rijalitija.

Kaže da iza svega što se desilo na prošloj sjednici ne stoji niti jedna stranka, a posebno ne SDP.

- Iza svega stoje nezadovoljni vijećnici koji su u konačnici, zbog političke "torture" i nekorektnosti smijenili neefikasne rukovodioce OV.

Ne znam odakle ideja bilo kome iz NIP-a da bi SDP trebao da im se pravda i odakle im pravo da zahtjevaju da se SDP očituje po pitanju, kako kažu "neprincipijelnih" vijećnika u Novom Sarajevu – kaže Tanović.

On je pozvao pojedince iz NiP-a da prestanu obmanjivati javnost.

- Činjenica je da su upravo oni ti koji od početka mandata razbijaju ‘sarajevsku priču’ i da su oni ti koji sazivaju press konferencije i otkazuju podršku načelniku.

Umjesto što se bave iskrivljivanjem istine i činjenica, bilo bi korektnije da urade analizu svojih rezultata u Novom Sarajevu pa će shvatiti da baš i nisu u poziciji bilo kome da drže predavanja i pridike - naveo je dalje Tanović.

Neistina da postoje trzavice

Kaže da je neistina da postoje trzavice na relaciji načelnik – NiP/NS.

- Jedina istina je da su se lični interesi pojedinaca našli ispred interesa zajednice, a političko ucjenjivanje i ‘trgovina’ NiP Novo Sarajevo je jezik kojim razgovaraju od samog početka mandata. Iz pristojnosti neću iznositi detalje, ali će i za to doći vrijeme.

Naglašavam da je nekorektno radi svoje nemoći NIP Novo Sarajevo svrštavati sebe i NS u jedan te isti koš iz razloga što je Naša stranka Novo Sarajevo imala više nego korektne odnose i politiku do polovine prošle godine. Onog momenta kada su pojedinci iz Naše stranke Novo Sarajevo poželjeli da svoje lične ambicije stave ispred zajedničkih planova krenule su ‘pripreme’ za trenutno djelovanje, a najviše pozornosti će naravno izazvati napad na načelnika bilo da je to opravdano ili ne. I o tim pojavama je vrh Naše stranke itekako upoznat, a znaju to i svi ostali na razini Kantona i Gradske uprave - istakao je načelnik.

On dalje navodi da općinska administracija radi i funkcionira u kapacitetu u kojem je to moguće uz sva ograničenja i pritiske NIP-a.

- Niko, a najmanje ja, ne tvrdi da je sve idealno i da ne trebamo i ne težimo boljem. Naprotiv.

Sve moje tvrdnje su apsolutno mjerljive što pokazuju istraživanja nevladinih organizacija od prošle godine koja kažu da smo pokrenuli preko 83% obećanja koja je dala četvorka. Da, četvorka - naveo je Tanović.

Upozorio pojedince

- Još jednom skrećem pažnju i podsjećam pojedince NIP-a na lokalnom i kantonalnom nivou i veoma uski krug NS-a da povedu računa o djelovanju svojih predstavnika i da ne zatvaraju oči pred činjenicama koje su im itekako poznate i jasne.

Nisu oni ni blizu u poziciji da preispituju bilo čije koaliciono djelovanje, a posebno ne vijećnika SDP-a. Možda je neko zamislio tako, ali SDP nije niti će biti “na uzici” bilo kome, niti će biti dio potkusurivanja kao što je to bila praksa do sada - zaključio je Tanović.