Košarkaško igralište OŠ "Malta" u novom ruhu

U okviru izvođenja radova na investicionom održavanju školskih dvorišta pri objektima novosarajevskih osnovnih škola, završeni su radovi na rekonstrukciji školskog dvorišta OŠ "Malta".

Tim povodom, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i direktor OŠ "Malta" Amsar Hadžimujić, zajedno sa vijećnicima Općinskog vijeća obišli su igralište koje je od danas u potpuno novom ruhu.

Višenamjensko igralište

U svom obraćanju načelnik Tanović istakao je da će ovo košarkaško igralište biti višenamjensko, osposobljeno za odbojku i mali nogomet.

–Ovo je jedna aktivnost koju je započela Općina i planirala kroz Budžet jedno investiciono ulaganje prema svim osnovnim školama sa rekonstrukcijom vanjskih terena za sport, a prvo smo krenuli sa OŠ "Malta" jer ova škola ima više od 700 učenika koji do sada nisu imali adekvatno vanjsko igralište u okviru škole. Sličan projekat je završen prošle godine, a radilo se o rekonstrukciji svih školskih fiskulturnih sala za osam novosarajevskih osnovnih škola istakao je načelnik Tanović te zahvalio općinskim vijećnicima koji su učestvovali u ovim aktivnostima i podržali Budžet Općine za 2023. godinu.

Općina Novo Sarajevo za ove namjene izdvojila sredstva u iznosu do oko 150.000 KM.

Prostor do sada bio neuslovan

Radovi su se izvodili prema prethodno izrađenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji na površini od 1.500 m2, a obuhvatali su kompletnu sanacija asfaltne površine košarkaškog igrališta i staze oko istog, sanaciju postojeće i postavljanje dijela nove ograde, sanaciju postojeće i postavljanje nove košarkaške opreme, izvođenje radova na odvodnji površinske vode, kao i postavljanje gumene obloge na košarkaški teren.

OŠ "Malta" pohađa više od 700 učenika, organizovanih u 18 odjeljenja od prvog do četvrtog razreda i 16 odjeljenja od petog do devetog razreda, a koji su do sada imali neuslovan prostor za igru i sportske aktivnosti u školskom dvorištu.

Direktor OŠ "Malta" Amsar Hadžimujić izrazio je zadovoljstvo što je Općina Novo Sarajevo kao društveno – odgovorna lokalna zajednica prepoznala potrebe učenika ove škole za renoviranje košarkaškog terena koji će ovo igralište koristiti, kako tokom nastave, tako i tokom vannastavnih aktivnosti.

Idealno za igru i druženje tokom ljeta

Svoje zadovoljstvo izrazili su i učenici škole, a Ana Sarić učenica VII razreda OŠ "Malta" istakla je kako će ovo novo igralište biti idealno za igru i druženje tokom ljetnih dana, odnosno i za vannastavne aktivnosti.

Pored navedenog, Općina Novo Sarajevo je i ove godine za poboljšanje uslova i unapređenje rada škola, OŠ "Malta" izdvojila 12.000 KM i dodatnih 5.000 KM za Edukativni centar u Novoj Kasabi, koji je područna škola OŠ "Malta".