Udruženje poslodavaca FBiH: Hoćemo li izgubiti još jednu godinu, jer vlast ne želi omogućiti povećanje plaća

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uputilo je urgenciju rukovodstvu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da se na dnevni red sjednice Predstavničkog doma zakazane za 21.6.2023. godine uvrste Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima FBiH i Zakon o dopuni Zakona o porezu na dohodak FBiH.



Posebna zabrinutost

Udruženje poslodavaca u FBiH izrazilo je razočarenje što na dnevni red sjednice nisu uvršteni materijali koje je UPFBiH ranije, direktno ili indirektno predlagalo i dostavljalo, a posebnu zabrinutost izražavaju zbog nepostojanja interesa od strane rukovodstva i poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za usvajanje ova dva prijedloga izmjena i dopuna zakona, čije bi usvajanje omogućilo poboljšanje standarda zaposlenih.

- Kao što je poznato, UPFBiH je još krajem prošle godine dostavilo više prijedloga koji se odnose na potrebu hitnog poboljšanja položaja radnika u FBiH kroz usvajanje propisa kojima bi se omogućilo da privremeno, do donošenja trajnih sistemskih rješenja, Parlament FBiH usvoje prijedlog rješenja kojima bi se omogućilo da poslodavci isplate plaće radnicima uvećane do 400 KM, a da se država odrekne dijela uplata za poreze i doprinose za taj uvećani iznos plaće - podsjećaju iz UPFBiH.

Obećanja političara

Uprkos obećanjima političkih stanaka koje čine većinu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da će izmjene i dopune zakona biti brzo razmatrane i dobiti njihovu podršku to se do danas nije desilo. Sa približavanjem godišnjih odmora, dodatno zabrinjava sve izvjesniji scenarij da se čak ni ova privremena rješenja neće naći na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u skoro vrijeme, tako da postoji opasnost da i ova godina bude „izgubljena“ kada su u pitanju rješenja koja bi dovela do povećanja plaća zaposlenih, boljeg životnog standarda građana i barem djelomičnog zaustavljanja odlaska radnika iz BiH.

- Upravo zbog toga još jednom podsjećamo poslanike na važnost ovog pitanja i molimo, predlažemo da se izmjene i dopune zakona uvrste na dnevni red do početka sjednice u skladu sa važećim procedurama - navode iz UPFBiH.

Hitna sjednica

Iz UPFBiH podsjećaju da im nikada nije odgovoreno na inicijativu i zahtjev za održavanje hitne tematske sjednice, na kojoj bi bili razmatrani problemi sa kojima se suočava privreda FBiH, među kojima je nedostatak kvalificirane radne snage i odlazak radne snage , jedno od gorućih.

Iako je to davno obećano, ni izvršna ni zakonodavna vlast u FBiH još nisu oformile čak ni radnu grupu za pripremu fiskalnih zakona, što direktno ukazuje da u FBiH nećemo tako skoro imati prijedlog trajnih, sistemskih rješenja, a posebno je zabrinjavajuće saznanje da čak i kada jednom stupe na snagu Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak prema izjavama nadležnih bit će potrebno više od devet mjeseci da se isti počnu operativno primjenjivati.

Zbog svega navedenog, iz UPFBiH traže da rukovodstvo i poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uvrste izmjene i dopune navedenih ad hoc zakona na dnevni red sjednice zakazane za 21.06.2023. godine, tim prije što su ova rješenja dobila jednoglasnu podršku Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH.