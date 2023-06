UABNOR Mostar: Prošla je godina od rušilačkog terorističkog čina, iz policije ne reaguju

UABNOR Mostar jutros je uputio saopćenje u kojem su dali osvrt na rušilački čin na Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine - Partizansko spomen groblje u Mostaru.

Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti:

- Danas se navršila godina od rušilačkog terorističkog čina na Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine - Partizansko spomen groblje u Mostaru. I nakon 365 dana jedina informacija koja dolazi iz MUP-a HNK je da je istraga u toku. Valja podsjetiti da je od prvog napada na Partizansko spomen groblje prošla 31 godina i tri mjeseca i da svo to vrijeme iz MUP-a dolazi ista informacija: Istraga je u toku. Nismo i ne možemo biti zadovoljni saopštenjem da je istraga u toku i da je tužilaštvo formiralo predmet. Imamo pravo znati dokle se došlo, jer rušilački pohodi na ovaj spomenik traju previše dugo. Ovakva neučinkovitost navodi nas na sumnju da u slučaju terorističkog čina na Partizansko spomen groblje postoje opstrukcije i nedostatak volje da se sve riješi ili možda tragovi vode do "nedodirljivih" pa istraga namjerno tapka u mjestu više od trideset godina. Insistiramo na djelovanju, jer ne vjerujemo, ako se želi riješiti ovaj slučaj i počinioci privesti pravdi, da u našoj sredini ne postoje profesionalci koji to mogu riješiti, ali im se to treba dozvoliti. Insistiramo da javnost bude upoznata sa razlozima neefikasnosti u ovom predmetu, jer obrazloženjima koja nam se daju ne vjerujemo, previše su uopštena i neprofesionalna.

Višedecenijska neefikasnost u ovom slučaju stvara brojne špekulacije i sumnje. Zato je krajnje vrijeme da se u rješavanje uključe i federalne policijske strukture, te državne sigurnosne agencije. Trideset godina je u Mostaru istraga u toku, a svaki dan ovaj biser memorijalnog graditeljstva je oštećeniji. Jasno je i pticama na grani da je i rušenje, ali i istraga o rušenju, kao i zaštita ovog spomenika od samog početka političko pitanje i da tamo treba tražiti odgovor na pitanje: Zašto se ovo dešava i zašto je tolike godine istraga u toku.

Direktnim saučesnicima u uništavanju ovog Nacionalnog spomenika, zbog nepoduzimanja mjera zaštite, smatramo Gradsku upravu Mostara, Vladu Hercegovačko-Neretvanskog kantona i Vladu Federacije BiH. Pozivanje na nedefinisane nadležnosti i prebacivanje odgovornosti jednih na druge samo pogoduje kreatorima političke klime u kojoj bez ikakvih posljedica mogu djelovati neonacističke grupe koje redovno kreću u ovakve rušilačke pohode. Samo naivni mogu povjerovati u obrazloženja da se radi o grupama maloljetnih huligana.

Gospodo, vrijeme nedjelovanja je prošlo, ili radite ili svoja radna mjesta prepustite onima koji hoće i koji ne slušaju nikoga iz sjene – navodi se u saopćenju.