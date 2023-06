Tanović o mogućnosti svoje smjene: NiP me opstruira od početka

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović u gostovanju u jutarnjem programu BHRT-a govorio je o posljednjim dešavanjima u Općinskom vijeću Novog Sarajeva i pozivima za njegovu smjenu.

Tvrdi da ga nije strah

Kada je riječ o pozivima koji dolaze iz Naše stranke, a koji se tiču raspisivanja referenduma o smjeni načelnika, Tanović ističe kako ga nije strah, ali da je procedura za to suviše skupa i komplikovana.

- Ako dođe do toga, glasači će reći svoje. Zna se kako ide procedura. Treba 11 potpisa, na Općinskom vijeću mora 16 vijećnika glasati za referendum pa da 50 + 1 posto građana kaže da se ide u to. To je dosta jedan skup i komplikovan proces. Ja ga se ne bojim, ali siguran sam da neću izgubiti podršku građana. Mislim da bi gubitnici bili oni koji žele da se ide u tom pravcu - rekao je Tanović.

U razgovoru, načelnik naglašava kako su ga predstavnici Naroda i pravde opstruirali od samog početka mandata.

- Ja sam došao kao nezavisni kandidat i kojeg je podržala tadašnja četvorka. Od početka su krenule opstrukcije, najviše od NiP-a. Htjeli su da nametnu neke svoje vizije i način kako treba općina raditi. Ja nisam pristao niti ću pristati. Smatram da procese treba voditi načelnik sa službama, a nikako se ne smije dozvoliti Vijeću da se upliće u rad načelnika - mišljenja načelnik Novog Sarajeva.

Naglasio je kako neslaganja sa Našom strankom traju pola godine, dok je sa NiP-om to slučaj od samog početka.

- Što se tiče Naše stranke, to su stvari nekih ličnih interesa. Sa NiP-om je krenulo ranije, od dvorane 'Goran Čengić' pa ostalog. Nisam pristao na zavrtanje ruku ili bilo kakve političke ucjene. To su stavovi i riječi članova NiP-a Novo Sarajevo, predsjedavajućeg Okerića pa redom. Oni imaju agendu koje se drže, ali i ja imam svoju. Stalno se vrši pritisak na mene. Neću to da iznosim u javnost i da svodim na lično. Konkretno, pritisci se artikuliraju preko općinskih organizacija, ali se oni osmišljavaju sa kantonalnog dijela NiP-a. Mislim da to nije dobro ni za NiP. Od devet vijećnika sa koliko su ušli, pet vijećnika je izašlo. Oni su smjenjivali rukovodstvo općinskog vijeća od kojih je jedan upravo iz NiP-a - objašnjava Tanović.

Po opredjeljnju socijaldemokrat

Iako je, kako ističe, u političke procese ušao kao nezavisni kandidat, Tanović se relativno nedavno pridružio SDP-u.

- Po svom opredjeljenju sam čovjek koji vjeruje u socijaldemokratsku ideju. Ta vrsta ideje koju zastupa SDP je nešto što je meni najbliže. Kada dvije godine trpite stalne pritiske i torture, jednostavno vidite da se morate opredijeliti, prikloniti se jednoj opciji i te stavove početi zastupati. Ovo je lokalna stvar i nije mi jasno zašto iz NiP-a i Naše stranke dižu to na viši nivo. To je stvar funkcionalnosti Općinskog vijeća i stvar Novog Sarajeva - rekao je Tanović.

Osvrnuo se i na svoj odnos sa SDA, ali i Demokratskom frontom.

- Ja sa DF-om nemam nikakav kontakt. DF je neosnovano podigao krivičnu prijavu protiv mene zbog dešavanja u ONSA-i. Svi koriste priliku da bi dobili neke poene. Sama izjava ne stoji. Nit sam sa SDA. Nisam im blizak. Imam korektan odnos sa općinskom organizacijom SDA. Bili su konstruktivni u načinu svog rada. Često su bili konstruktivniji nego vlast i svojim stavovima su izmirivali što su bili disonantni stavovi između članova Trojke - ističe Tanović.

Kada je riječ o radu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Roberta Plešea, Tanović naglašava kako su i predstavnici Naše stranke u razgovorima bili za smjenu predsjedavajućeg.

Disfunkcionalno općinsko vijeće

Općinsko vijeće je bilo disfunkcionalno zbog djelovanja rukovodstva. Nadam se da će sada postati funkcionalno. Iz Naše stranke su govorili da treba smijeniti Plešea. Moj stav je bio da je većina u Vijeću da se Pleše smijeni", poručuje Tanović.

Na kraju razgovora, Tanović se osvrnuo i na dešavanja u Općini, tačnije u javnom preduzeću ONSA gdje je problematizirana funkcija Elisa Hrkalovića.

- Po sistematizaciji, ONSA je javno preduzeće i postoji mjesto sekretara. U trenutku kada smo ostali bez direktora preduzeća, jedna osoba je imala mogućnost sa školom da bude v.d. Nije uopće bila ideja niti se željelo da Hrkalović ima nešto u tom preduzeću. Imao sam povjerenje u tog čovjeka jer je kao i moj prijatelj i konsultant radio projekte za UN pri općini - rekao je načelnik ove sarajevske općine.

U zaključku, Tanović se osvrnuo i na kritike koje se odnose na postavljanje dekorativne rasvjete na Vilsonovom šetalištu, kupovinu automobila, ali i projekat koji se odnosi na Park šumu Hum, ali i na prokišnjavanje dvorane "Goran Čengić".



- Prvi put je Općina Novo Sarajevo nabavila dekorativnu rasvjetu. Nikada nije ranije bila i bili smo svjedoci da je Vilsonovo zasijalo novim svjetlom. Priča o 400.000 KM nije tačna. Radi se o 380.000 KM sa PDV-om. Dvorana prokišnjava oduvijek jer izvođenje radova nije išlo kako treba. Aktivirali smo bankovnu garanciju firmi koja je bila izvođač i idemo u sanaciju krova. Park šuma Hum je ozbiljan projekat koji je u završnoj fazi. Čim saniramo klizište koje je u toku, fokusirat ćemo se na finansijera cijelog projekta - zaključio je načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović.