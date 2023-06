Psiholog Dženan Skelić za "Avaz": Uzori u ovom društvu su kriminalci, korumpirani političari, starlete ...

Fizički, pa i napadi vatrenim oružjem očekivane su pojave u sistemu urušenih vrijednosti u kojem se gubi svaka vrsta autoriteta, kaže psiholog i univerzitetski profesor Dženan Skelić, komentirajući današnju tragediju u Lukavcu. Napad maloljetne osobe, djeteta, na nastavnika škole iz koje je premješten, ponovo je otvorio brojna pitanja ko je zakazao, gdje griješimo i kako da ovakve događaje preveniramo.



Vrijednosni sistem i društvena pravila

- Društvo ne reaguje, toleriše mnoge negativne pojave, neki ljudi su privilegirani, nečija djeca su privilegirana, imate zataškavanja nedjela. Stvara se prostor vrlo nejasnog vrijednosnog sistema i društvenih pravila. Fali nam uređeno društvo koje ima jasne kriterije i vrijednosti, fali nam generalna poruka šta je ono što je društveno prihvatljivo i poželjno. Pravi uzori ovog društva su kriminalci, korumpirani političari, starlete, razni majmuni kockastih glava. Ne mogu se drugačije izraziti – kaže prof. dr. Skelić.

U BiH, ali i regiji, postoji povlašteni društveni sloj kojem se oprašta mnogo toga, od kazni za parkiranje na mjestima za osobe sa invaliditetom, do težih prekršaja i krivičnih djela, što mladima šalje samo jednu poruku – postanite dio tog sloja.

- To što će neko reći da nismo krivi, da su to trendovi, nije tačno. To ti dozvoljavaš, promoviraš, jer si jednom univerzitetskom profesoru dao 2.000 KM platu, a parlamentarcu koji je sa upitnom školom političkim linijama završio u parlamentu, 5.000 KM – ističe Skelić.

Komunikacija roditelja sa djecom

Iako se često insistira na komunikaciji roditelja sa djecom, Skelić kaže da roditelji nikada i nisu pretjerano komunicirali sa djecom, već su na njih uticali ličnim primjerom. Iako se ne radi o identičnoj strukturi ličnosti, događaji iz Lukavca, ali i Beograda i Mladenovca, dio su istog konteksta, smatra naš sagovornik.

- Nama već decenijama učitelji, nastavnici i profesori nisu više autoritet, a takva situacija dovodi do toga da ih djeca ne posmatraju kao nedodirljive, već kao nekog u njihovom rangu, s kim mogu komunicirati i sa pozicija moći, prijetnji, fizičkih napada, a u ovom slučaju i napada vatrenim oružjem s očiglednom namjerom da se osoba ubije, jer pucano je u vrat, glavu. Ovakav mehanizam ponašanja vjerovatno ima veze sa ranijima o kojima smo govorili, da je na neki način došlo do obrasca kopiranja, imitacije. I to je za očekivati, jer mi učimo iz primjera i ponašanja drugih – zaključuje prof. dr. Dženan Skelić.