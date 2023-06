Marko s bilborda: Mislio sam da se šalila, a ona je ispunila obećanje

Marko Majkić koji se našao u žiži interesovanja zbog bilborda na kojem mu je majka uputila izvinjenje i čestitala završetak fakulteta, oglasio se prvi put za medije. Bio je, kaže za Telegraf.rs, jako iznenađen kada je svoju fotografiju iz djetinjstva, uz majčine riječi podrške ugledao na, sada svima poznatom, bilbordu u beogradskom naselju Dedinje.

Ipak, dodaje i da je zahvalan na tome što je njegova majka Dijana ispunila svoje riječi.

Marko je, kako ističe za Telegraf.rs, ranije dato obećanje svoje majke više shvatao kao šalu.

- Bio sam jako iznenađen kad sam ugledao bilbord, nisam to očekivao, iako je mama jednom prilikom spomenula da će se javno izviniti ako ikada završim fakultet, i to baš putem bilborda. U tom trenutku nisam to ozbiljno shvatio, više kao šalu, ali mama je kao i uvijek ispunila svoje obećanje i iznenadila me - kaže Marko za Telegraf.rs.

Vjetar u leđa

Dodaje da je zahvalan majci Dijani što je njegov vjetar u leđa koji ga je podsticao da ostane istrajan u svemu, pa tako i u studijama.

- Hvala joj na tom lijepom gestu, ali i za to što je uvijek bila velika podrška i moj vjetar u leđa za mnoge stvari u životu. Samo treba biti istrajan i nikada ne odustati, upornost se na kraju uvijek isplati - poručio je Marko svima.

Podsjećamo, u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića na Dedinju osvanuo je bilbord na kojem je majka uputila javno izvinjenje svom sinu.

- Izvinjavam se sinu Marku što nisam vjerovala da će završiti fakultet. Čestitam sine, nebo je granica. Mama Dijana - glasi poruka.

Nakon ove objave, prvi put za medije i to za Telegraf.rs, oglasila se majka Dijana koja se javno, na bilbordu, izvinila svom sinu Marku i otkrila kako je došlo do toga.

Ponosna na sina

Obećala mu je da će mu se, kada diplomira na Ekonomskom fakultetu, koji je pohađao, javno izviniti i to ni manje ni više nego putem bilborda. Dijana je za Telegraf.rs ispričala kako i zašto je došlo do ovog obećanja.

- Marko je studirao Ekonomski fakultet, a tokom školovanja se zaposlio i pauzirao studije. Nije da mu je nešto predstavljalo problem na fakultetu, nego ga je posao ponio jer se tokom studija zaposlio i faktički je pauzirao neko vreme - priča Dijana.

Gubeći vjeru da će studije ikada privesti kraju, dala mu je obećanje.

- Studirao je 12 godina Ekonomski fakultet u Beogradu i rekla sam mu "ako ga završiš, ja ću ti se javno izviniti i to postaviti na bilbord". I zaista, kada je on ispunio svoje obećanje, ispunila sam ga i ja - rekla je Dijana.

Kako kaže, na svog sina je ponosna, a sada ima razlog za duplo slavlje, jer se Marko uskoro ženi.