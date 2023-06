Čović: Evidentno je da neko želi destabilizirati procese u BiH

U Mostaru je danas održana druga sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH na kojoj je analiziran proces provedbe unutarstranačkih izbora, ali je komentirana i aktuelna politička situacija u BiH, odnosno funkcioniranje vlasti na kantonalnim, kao i nivou FBiH.



Lider HDZ-a BiH Dragan Čović je najavio da će sljedeće sedmice biti održani brojni sastanci s međunarodnim predstavnicima, predstavnicima vlasti na niovu entiteta, kao i BiH.

- Evidentno je da neko želi destabilizirati procese u BiH, a naš stav je da se ne smijemo baviti sami sobom, nego, jednostavno, trebamo biti prokativni i stabilizirati ekonomske i sigurnosne tokove u BiH, ali i načiniti iskorake ka Evropskoj uniji zbog realizacije velikog broja potencijalnih investicija i svih aktivnosti koje smo osmislili - rekao je Čović na press konferenciji.

Dinamika je prespora

Kazao je i kako je cilj češća komunikacija s partnerima iz vlasti, jer, kako je ocijenio, dosadašnja dinamika je prespora te je najavio za 22. juni u Sarajevu sastanak na kojem će domaćin biti SDP.

- Istina, taj dan u službenu posjetu BiH dolazi gospodin Orban pa ćemo termine prilagođavati, a u tom tjednu će sigurno biti sastanci i s Američkom administracijom i Evropskom u vezi svih problema zakona za koje smo uvjereni da mogu već danas biti u parlamentarnoj proceduri. Insistiram da ti zakoni moraju proći kroz Vijeće ministara BiH pa doći u parlamente, jer to onda sve ima smisla, a inače, desit će nam se da u parlamentu u vezi istog zakona imamo pet, šest različitih pristupa i dopuna i to nije upravljanje procesom. Ako bih smio procjenjivati, mislim da ćemo glavninu teških rješenja koje imamo u paketu imati usuglašeno idući tjedan - kazao je Čović.

Upitan o tome kada će biti izabrani nedostajuće sudije Ustavnog suda BiH i u vezi povlačenja Zlatka Kneževića, Čović je rekao kako misli kako je prva stvar koju treba uraditi imenovati sudiju koji nedostaje i koji u Parlamentu mora biti imenovan iduće sedmice.

- Insistirat ćemo da sukladno dogovorima sa kolegama završimo proces imenovanja suca koji nedostaje, a čiji šproces se usporava zadnja četiri mjeseca. Znači, predstavnik hrvatskog naroda koji treba naslijediti gospodina Matu Tadića i nakon svih dogovora, tobože, imamo nerazumiejvanje oko toga. Stoga, naše insistiranje je da mi to završimo idući tjedan i tada ćemo imati sedam sudaca u Ustavnom sudu. Naravno da će otežati proces ako nemamo predstavnika jednog naroda, pogotovo, ako imate osjećaj da se ljudi povlače iz Ustavnog suda.Time se šalje poruka vrlo jasna i tu treba biti vrlo obazriv, ali mislim da ćemo tu temu raspraviti iduće sedmice kada budemo zajedno gospodin Dodik sa svojim suradnicima, predstavnici Trojke i HDZ-a, odnosno, HNS-a i da ćemo naći rješenje dugoročno. Ali, pričati o nekom drugom, a nismo u stanju svoj posao završiti koji smo apsolutno apsolvirali-to je test tih odnosa. To je ovo što kažem nemojte ostavljati za idući mjesec ako danas možete završiti nešto što je usuglašeno. Ako je poblem, onda iznesite, a ne neučinkovitost i nerad.Ne možemo na takav način raditi ako želimo uzeti sebi za pravo da iskoristimo kandidatski status i da u ovoj godini završimo sve što smo u stanju -rekao je Čović.

O Vladi HNK

Osvrnuo se i na proces formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kazavši da se razgovori paralelno vode sa oba bloka.

- Sada smo u jednoj fazi snimanja, da iskreno kažem. Moje pitanje je svim sugovornicima s kojima sam se ja uključivao bilo: „Dajte mi precizno imena koja će podržati tu vašu ideju. Ko god da je, bilo to SDP sa svojim suradnicima ili SDA“. Nama treba 20 imena. Opcija koju mi predstavljamo ima 14 ruku, znači, treba nam minimalno šest potpore da bi imali 20 ruku, odnosno, dvotrećinsku potporu. I, to je zadatak i jendima id rugima. Ili to možete osigurate ili ne možete. Ako ne možete-recite, pa ćemo se, možda, mi potruditi da imamo 15, možda i 16, pa onda osigurajte, barem, četiri.Ali, nemojte ond au javnost izlaziti sa pola-pola ko zna čega ili kako ko razmišlja o toj Vladi.Neko bi želio uzeti Vladu, da zadrži koncept, a da s druge strane nema kapacitet u odlučivanju. To naravno nećemo olako prihvatiti i zato smo uzeli sebi dodatno vrijeme - iznio je Čović.

Dodao je da su , što se tiče HDZ-a, odnosno, HNS-a, za buduću Vladu HNK pripremljena sva nova imena te da je riječ o mladim ljudima.Poručio je da je HDZ BiH spreman za novu Vladu čim drugi partner osigura potrebnu podršku.