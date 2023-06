Damir Maglajlić, direktor Udruženja "Bit Alijansa", za "Avaz": IT industrija ključni faktor transformacije

Napredak tehnologije doveo je do značajnog napretka u određenim sektorima rada.

Za "Dnevni avaz" o ovoj temi govorio je Damir Maglajlić, izvršni direktor Udruženja „Bit Alijansa“, koji je istakao da određeni napredak u oblasti digitalizacije postoji, ali da je važno da se na ovom polju radi još više.

Opstanak firmi

Koliko, zapravo, IT industrija transformira druge sektore društva?

- IT industrija je ključni faktor transformacije cjelokupnog društva, pa tako i svih njegovih sektora, od obrazovnog, zdravstvenog, do poslovnog. Nove tehnologije i njihova primjena, u različitim oblastima, već su značajno izmijenile sve aspekte života, a upravo su IT kompanije i IT stručnjaci ključni faktor uspjeha takvih procesa u jednom društvu. Poslovni sektor IT u BiH u proteklim je godinama doživio snažan razvoj i danas je jedan od stubova razvoja ukupne ekonomije. O tome najbolje svjedoče podaci da je samo u FBiH u protekle četiri godine svako novo treće radno mjesto otvoreno upravo u IT kompanijama, a koje danas generiraju gotovo milijardu KM prihoda.

Šta je prednost jednog takvog procesa, a šta nedostatak?

- Prednosti digitalne transformacije, razvoja IT tehnologija i njihove primjene u različitim oblastima su enormne i praktično su ključni uvjet za opstanak svih firmi na tržištu, a bez njih nema bilo kakvog razvoja i napretka. Kada govorimo o javnim službama, to primarno znači ogromnu racionalizaciju troškova, te pojednostavljeno pružanje usluga prema građanima i kompanijama. Nedostatak ulaganja u digitalnu transformaciju znači gubljenje konkurentnosti, skuplje proizvode, te ukupno zaostajanje u razvoju cjelokupnog društva.

Veće uštede

Koliko su oni koji vode sektore poput zdravstva i obrazovanja svjesni važnosti digitalizacije?

- Zdravstveni sektor u BiH u posljednje vrijeme dosta je posvećen digitalnoj prilagodbi i postoje svijetli primjeri primjene najnovijih tehnologija. Tu se može izdvojiti informatizacija zdravstvenog sistema u KS, koja je već osigurala ogromne uštede javnih sredstava, a istovremeno stvorila bolje uvjete za ostvarivanje prava pacijenata, ali i bolje uvjete rada ljekara. Naravno, puno toga je još potrebno uraditi kako u KS tako i u drugim dijelovima BiH. Kada je u pitanju sektor obrazovanja, i tu se bilježe određeni pozitivni pomaci, koji su dobrim dijelom uvjetovani dešavanjima koje je uzrokovala pandemija COVID-19. Pomaka, generalno, ima, ali prostora za napredak ima još i više - istakao je Maglajlić.

Ulaganje države

Koliko država ulaže u razvoj digitalizacije?

- Nadležne vlasti na svim nivoima trebale bi posvetiti mnogo više pažnje svim procesima koji se odnose na digitalnu transformaciju. Potrebno je značajnije podržati razvoj IT sektora, koji je Strategijom razvoja FBiH jedini označen kao strateška grana privrede, ali je realizacija mjera koje su predviđene ovim strateškim dokumentom za sada izostale.

IT sektor je sigurno ključni generator zapošljavanja i razvoja svih drugih privrednih oblasti i krajnje je vrijeme da vlasti na svim nivoima konkretnim mjerama podrže njegov daljnji razvoj, jer na taj način stimuliraju razvoj kompletnog društva.