Bračni par Meštrovac: Znat da ti Poslanik a.s. odgovori na selam je osjećaj koji se ne može opisati

- U Meki se nalazi Kaba, tamo je epicentar dunjaluka. Ali, ovdje više volim da provodim vrijeme jer osjetim bliskost pejgambera Muhammeda a.s. Dok smo bili u mektebu, uvijek smo svoje efendije pitali - kako izgleda Božiji poslanik, kako izgleda njegov kabur. Kada uđete u Džamiju Allahovog poslanika i kada uđete u Revdu, osjetite posebnu ljubav prema Poslaniku a.s, a mi Bošnjaci mnogo volimo svog Poslanika. Privilegija je i čast biti nekoliko metara od čovjeka kojeg slijediš u životu - kaže Meštrovac.

Njegova supruga nije krila emocije, te je kroz suze ispričala impresije iz Medine i kako se oprostila od svoje djece u Sarajevu.

Poseban osjećaj

- Kada prilazimo mezaru Božijeg poslanika i nazivamo mu selam, kad znaš da ti on odgovara, da je tu, to je osjećaj koji se ne može nikakvim riječima prenijeti. Isto je tako, kada dođete kod Bejtullaha, moj savjet hadžijama je da ne podižu pogled dok ne dođu do samog vidika gdje mogu vidjeti kompletnu Kabu. Ta slika ostaje za cijeli život, a taj osjećaj je poseban i fascinantan. Tu nemate osjećaj da ste na svojim nogama. Molim Allaha da sve one, koji žele, počasti dolaskom na hadž - kaže Enisa.

Ističe kako je bilo teško pripremiti djecu da njih neće biti neko vrijeme, da idu na put.

- Ali, znamo zbog čega smo ovdje, znamo da je Allah taj koji brine o njima, znamo da su i u dobrim dunjalučkim rukama. I oni su se trudili da sakriju svoje suze, da nas ne sikiraju prije puta - kaže Enisa.

Buduće hadžije iz Bosne i Hercegovine će u ponedjeljak, 19. juna, krenuti put Meke, gdje će započeti hadžijske obrede.