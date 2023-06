Bh. hadžije sutra kreću za Mekku

Sve bosanskohercegovačke hadžije sutra će krenuti za Mekku u nekoliko različitih termina, a prve grupe će svoje odlaske za Mekku realizovati od 7.00 do 11.00 sati ujutro.

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice (IZ) Dževad Hadžić pojasnio je danas da je ovo jedan od dva najkompleksnija zahvata koji očekuju organizatore i vodiče kada je u pitanju ovogodišnji hadž.

47 autobusa

- Danas smo završili sve naše aktivnosti. One grupe koje nisu bile na Uhudu, Kibletejnu i ostalim znamenitosti, to je danas završeno. Svi oni koji nisu bili u Revdi, to će uraditi do kraja dana i večeras. Noćas će hadžije završiti sa pakovanjem kofera, a ujutro ćemo organizovati 47 autobusa i početi spremanje za premještaj u Mekku. Vodičima smo objasnili sve, od izlaska iz soba, do autobusa, dinamiku kretanja prema Mekki. Dakle, svi znaju svoj posao. Sutrašnji dan je jedan od dva najteža dana u organizaciji kompletnog ovogodišnjeg hadža, ali se nadam da će sve biti uredu i da ćemo uspješno obaviti ovu operaciju - rekao je Hadžić.

Na putu prema Mekki hadžije će zastati na mikatu Zul-Hulejfa radi klanjanja dva rekata namaza i nijjeta za umru.

Dolazak prve grupe popodne

Planirano je da se hadžije na putu do Mekke odmaraju na još jednoj lokaciji, a dolazak prve grupe se očekuje najranije prije ikindije-namaza, odnosno najkasnije do akšam-namaza, u zavisnosti od gužvi pri ulasku u Mekku.

- Očekujemo negdje u popodnevnim satima da će prve grupe stići u Mekku. U hotelima će se odmoriti, tamo je već spremno, naši ljudi su sve pripremili, a onda u večernjim satima, kad malo sunce zađe, krenut će prema Haremu gdje će obaviti umru - najavio je Hadžić.

Hadžije će od sutra do povratka u domovinu boraviti u Mekki.