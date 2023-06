Federalna uprava policije FMUP-a će inicirati formiranje radne grupe na nivou Ministarstva sigurnosti BiH u vezi "Amber sistema"

Policijski službenici Federalne uprave policije Federalnog minstarstva unutrašnjih poslova, protekle su sedmice boravili u Sjedinjenim Američkim Državama, u sklopu studijske posjete. Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko distrikta.



Studijska posjeta

Cilj studijske posjete je bio upoznavanje načina funkcionisanja Nacionalnog centra za nestalu i seksualno zlostavljanu djecu , načinom uspostavljanja tzv. „Amber sistema“, kao i reagovanja u situacijama nestale i kidnapovane djece, te reagovanja policijskih službenika u situacijama masovne pucnjave u školama.

Održan je niz radnih sastanaka sa predstavnicima organizacija podržanim od strane Vlade Sjednjenih Američkih Država; ICMEC (International Center for Missing and Exploited Children), NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), FEMA (Federal Emergency Management Agency), IACP (International Association of Chiefs of Police), CARD (FBI Child Abduction Rapid Deployment Team).

Značajne informacije

Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama delegacija Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova uspostavljen je kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i nevladine organizacije Republike Srbije „Amber Alert“, od kojih su dobijene značajne informacije u vezi sa uspostavom navedenog sistema, s obzirom da je u Republici Srbiji implementacija projekta u završnoj fazi.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić su najavili da će Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova svoje obaveze izvršiti po ovom pitanju, te će inicirati uspostavljanje odgovarajuće radne grupe na nivou Ministarstva sigurnosti s ciljem uspostavljanja „Amber sistema“, kao i ostvarivanje kontakta sa NCMEC organizacijom u cilju uspostave kontakta sa istom u dijelu koji se odnosi na „Amber Sistem“ i zaprimanje tzv. „dojava“ o zlostavljanju djece u digitalnom okruženju Federalnoj upravi policije.