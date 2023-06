Odluka NSRS novi korak ka destrukciji države: Dodikov tihi državni udar!

- Radi se o koraku koji je dio politike koja je na djelu o secesiji RS. Takvo nešto se mora zaustaviti i visoki predstavnik međunarodne zajednice ima za to ovlaštenja i na njemu je da ovakvo nešto zaustavi. Kao i sve drugo što je na djelu, poput popunjavanja Ustavnog suda i drugih pitanja. Ničija samovolja se ne može tolerisati kad su u pitanju mir u BiH, integritet države i neprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma - istakao je Pejanović.

- OHR još postoji i njegove odluke su na snazi bez obzira na to ko ih od domaćih političara prihvata ili ne. Mislim da se u pozadini ove akcije političkih mudraca iz RS krije nagovještaj eventualnih odluka koje bi mogao donijeti Kristijan Šmit (Christian Schmidt), koje im nisu po volji, pa da se na taj način "osiguraju". Osim toga, kada u svim drugim poljima – ekonomskom i demografskom, vidimo eroziju, onda potezi puni etononacionalnog naboja i antizapadne retorike dobro dođu za skretanje pažnje - dodala je Topić.

- S tom odlukom se mora suočiti na najoštriji mogući način. Mislim da njome Dodik zapravo maskira katastrofalno ekonomsko stanje u RS i da tom odlukom pokušava da ispadne nacionalni heroj. Nužno ga je konačno kazniti na pravi način, uvođenjem ekonomskih sankcija entitetu RS. Bez takve kazne nema efikasnog suzbijanja Dodikove secesionističke politike, a s takvom kaznom građani RS će biti osuđeni da sruše Milorada Dodika - kazao je Kazaz.

Samovolja jednog čovjeka

Ponovo je na sceni princip kojem svjedočimo deceniju i po ili dvije, kaže prof. dr. Esad Bajtal.

- Samovolja jednog čovjeka zvanog Milorad stalno se uokviruje u nekakve parlamentarne odluke. Time on provodi ono što njemu najviše odgovara, s obzirom na sve političke krimi-igre u koje je uvučen, pa odlukama koje mu trebaju nastoji dati parlamentarnu snagu. Radi se o antidejtonskom djelovanju, a onda i udaru i izazovu za visokog predstavnika i pravne institucije. To je poruka svima njima – evo me, pa da vidimo smijete li mi išta uraditi - potcrtao je Bajtal.