Kafić pred zatvaranjem: Osobe s Downovim sindromom nisu za sadaku, mogu zaraditi plaću

Zbog toga je, kako nam kaže, uradio i anketu da vidi zašto ljudi ne dolaze.

Šokiran komentarima

- Ostao sam šokiran spoznajom da 60 posto tih ljudi kaže: “Ne mogu ja to gledati, joj, to su bolesna djeca.“ Komentari u tom fonu su: „Ja poslije nisam dobro kad odem iz kafića“, kao to na njih djeluje, a upravo smo mi kroz ove kampanje pokušavali poručiti građanima da budu toj djeci vjetar u leđa. To su divna djeca. Ostanem bez teksta zbog takvog razmišljanja. Mlađa generacija je daleko naprednija nego starija - istakao je Isović.

Oni žele raditi

Prema riječima Isovića, nije mu jasno da od tolike Tuzle niko od građana nema volju da dođe i popije kafu u klubu. Ne radi se o parama, dodaje, mnogi su pokušali donirati novac, sve je odbio.

- Ovdje je riječ o djeci koja rade i žele svojim radom da zarade. Ponavljam, to su divna djeca. Međutim, oni sada sjede, ne rade, onda oni u svojim glavama slažu film: „Nema nikoga, je li to nas ne vole, da nisam ja nešto pogriješio…“ - kazao je Isović.