Spremite se: Sladić otkrio kada nam stiže vrhunac prvog vala vrućine

Bh. meteorolog Nedim Sladić oglasio se na Facebooku, gdje otkrio kada možemo očekivati vrhunac prvog vala vrućine ovog ljeta.

- Vrhunac prvog vala vrućine ovog ljeta očekujemo u petak, 23. juna 2023. uz najviše dnevne temperature zraka od 32 do 36, lokalno na jugu, sjeveroistoku i istoku zemlje i do 38 stepeni. Nagli prekid vrućine obilježit će izražena hladna fronta sa sjeverozapada s kojom će, nažalost, biti i lokalno izraženijih nevremena na sjeveru i sjeveroistoku Bosne u petak navečer, no nadati se i bez veće materijalne štete s obzirom na vrlo izražene parametre nestabilnosti, heličnost, potencijalnu vrtložnost, snažnu silu uzgona te snažnu toplotnu energiju pri podlozi. Naglu temperaturnu promjenu svi ćemo osjetiti, u subotu za 10 do 15 stepeni hladnije u odnosu na petak u većem dijelu Bosne, dok na jugu Hercegovine je ona slabije izražena, za oko 5 stepeni niže vrijednosti u odnosu na kraj radne sedmice, gdje će ostati vrlo toplo pa i vruće - naveo je Sladić na Facebooku.