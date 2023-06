Zabrana saobraćaja za teretna vozila danas i sutra na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka

Zbog održavanja dvije vjerske manifestacije („Dani Ajvatovice“ i „Sveti Ivo“) danas i sutra će doći do zabrane saobraćanja teretnih vozila i to danas u vremenu od 10 do 22 sata, a sutra od 06 do 16 sati na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka (u Podmilačju).

Za vrijeme obustave teretna vozila će saobraćati preko Mrkonjić Grada i Čađavice ili dionicom Turbe-Karanovac.

Potpuna obustava

Sutra (24.06.) od 17:30 do 18:30 sati doći će do poptpune obustave saobraćaja na raskrsnici ulica u Donjem Vakufu (ulice 14.septembar i 770 Sbbr).

U dane 23., 24. i 25.06. zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena lijeva cijev tunela 1. mart na dionici autoputa A-1 Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz desnu tunelsku cijev.

Radovi u Sarajevu

Zbog radova na mostu na Ilidži (M-17 Stup-Blažuj), svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 06 do 15:00 sati, saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne pravce. Od 15 sati do 6 sati ujutro na mjestu radova saobraćaj se iz smjera Blažuja preusmjerava kroz naselje Lužani, dok se iz smjera Ilidže saobraća preko mosta (u funkciji je jedna traka na mostu).

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Srbljani-Bosanska Krupa, Kiseljak-Gromiljak, Lašva-Kaonik, Travnik-Vitez, Šićki Brod-Lukavac, Bijeljina-Šepak, Čitluk-Ljubuški, Bihać-Kamenica i Ripač-Dubovsko, kao i na ulazu u Bugojno (iz smjera Rostova).

Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf-Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 km/h.

Alternativni pravci

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Granični prijelaz Krstac (putni pravac Gacko-Nikšić) je otvoren za međunarodni saobraćaj.