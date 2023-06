Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

U Bosni i Hercegovini će u ponedjeljak biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U utorak, 27. juna u Bosni i Hercegovini veći dio dana će biti sunčano malu do umjerenu naoblaku. Tokom noći na srijedu jače naoblačenje sa sjeverozapada u Bosni će uvjetovati kišu i pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

U srijedu u će veći dio dana umjereno oblačno. Tokom noći na srijedu jače naoblačenje sa sjeverozapada u Bosni će uvjetovati kišu i pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.