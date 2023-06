Profesor Žarko Puhovski za "Avaz": OHR i dalje potreban BiH

Nakon što su godinama srpska i hrvatska politika bile skupa, u posljednje vrijeme svjedočimo obratu u kojem su se na istoj strani sada našle bošnjačka i srpska, kaže za “Avaz” profesor Žarko Puhovski, politolog, filozof i politički analitičar iz Zagreba.

Dvije politike

On smatra da je dvije politike na neku vrstu jedinstva primorala SDA pod vodstvom Bakira Izetbegovića.

- Kad se ta pozicija raspala, jer je konačno mladi sjevernokorejski vođa u BiH izgubio dio moći, onda se ukinula i potreba da se te dvije strane paralelno ponašaju. To je srpska strana prva shvatila i u ovom trenutku, skupa s bošnjačkom, djeluje na destruiranju i delegitimiranju ovlasti visokog predstavnika. To nema nikakve šanse, ali će stvoriti prostor za uzaludno gubljenje velike količine energije i vremena u kojem se može nešto pametno napraviti - pojasnio je Puhovski.

Bez obzira na to što sumnja u namjere Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i što smatra da je visoki predstavnik postao poseban entitet čiju ulogu, zbog prečih poslova, niko u svijetu nema energije da preispituje, saglasan je s ocjenom da je OHR i dalje potreban BiH.

- Ponavljam da je BiH maloljetna kao politička zajednica. Užasno me to frustrira. Maloljetne osobe se nađu pod patronatom ili nekom vrstom kondominija, jer unutrašnji čimbenici nisu u stanju postići ni elementarni dogovor o tome je li danas subota - istakao je Puhovski.

Govoreći o napadima na Ustavni sud BiH, Puhovski podsjeća da neke od njegovih najznačajnijih odluka nikada nisu provedene, ali su, i kao takve, izazivale histeriju na svim stranama.

- I tu onda važi ona stara Lenjinova formula – to što nas sa svih strana napadaju možda znači da smo u pravu - dodao je Puhovski.

Neki trag

Inače oprezan u predviđanjima, Puhovski smatra da bi nove vlasti u BiH mogle doprinijeti stabilizaciji.

- Izetbegović i Dodik, ruku pod ruku, radit će sve što mogu da to sabotiraju, jer, ako ova vlada dobije mogućnost da dvije-tri godine funkcionira, ostavit će neki trag i onda će se ljudi upitati zašto i dalje ne bi moglo tako. To bi ove etnotrgovce ili etnovladare moglo dovesti u pitanje. Ipak, bojim se da je to još dosta daleko - naglasio je Puhovski.

Promjena pozicija

Govoreći o situaciji na Kosovu, Puhovski ističe da mnogi još nisu shvatili da je došlo do promjene pozicija i da neovisnost Kosova sada odgovara Putinu, a ne Zapadu.

- Putin može reći da, ako je moglo Kosovo, onda mogu i ove državice koje sam ja pronašao u Gruziji ili Ukrajini, a Zapad mora muljati da je Kosovo bilo poseban slučaj. To se do neke mjere može dokazivati, ali presedan je uvijek problem. Zato Putin više nije na istoj poziciji sa Srbijom, a Zapad i Srbija su se, ne znajući, našli na sličnim pozicijama - pojasnio je.