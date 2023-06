Danas protest radnika "Zraka": Traže svoja prava

Radnici firme „Zrak“ najavili su protest za danas koji bi trebao početi u 10 sati u Sarajevu, a organizuje se u svjetlu nedavnog pokretanja stečaja u ovoj kompaniji namjenske industrije, koja je već 75 godina prisutna u glavnom gradu BiH.

Odluka prvostepenog Općinskog suda u Sarajevu o pokretanju stečaja izazvala je veliku zabrinutost među radnicima, koji strahuju da bi to moglo dovesti do likvidacije firme, ako se potvrdi i na drugostepenom sudu, a nezvanične informacije do kojih je došao v.d. direktor društva, Edin Čano govore da bi se taj scernario mogao i desiti. Stoga su radnici „Zraka“, uz podršku Sindikata metalaca FBIH, odlučili organizovati protest kako bi uputili apel Vladi Federacije BiH, kao većinskom vlasniku, da preuzme sve korake koji su potrebni kako bi se spriječila potencijalna likvidacija, jer stečaj u ovom slučaju vjerovatno vodi u likvidaciju a ne oporavak firme, navode u saopćenju.

Dodaju da, iako se firma nalazi u procesu finansijske konsolidacije, te iako su zakoni o finansijskoj konsolidaciji jasni, a i u sudskoj praksi postoje ovakvi slučajevi gdje su odbačeni pokušaji slanja u stečaj određenih preduzeća upravo zbog tog procesa finansijske konsolidacije, ako bi pored svega toga došlo do potvrde stečaja, to bi zaista bio slučaj bez presedana i pokazatelj da su i sudovi u službi raznih politika i tajkuna a ne zakona i pravde.

Ovaj protest nije samo inicijativa radnika „Zraka“, već će se pridružiti i radnici iz ostalih firmi namjenske industrije, kao i radnici iz drugih firmi metalskog sektora te predstavnici nekoliko granskih sindikata, najavljeno je ranije. Ovo je prilika da se zajednički iskaže podrška očuvanju radnih mjesta i strateške važnosti „Zraka“ kao bitne kompanije vojne industrije za našu državu.

- Stoga, ovim putem želimo da pozovemo i sve građane Sarajeva koji su u mogućnosti, da nam se pridruže na ovom važnom protestu. Očekujemo vašu podršku u zaštiti radnih mjesta i očuvanju strateških industrija u našoj zemlji. Također, pozivamo sve medijske kuće da svojim prisustvom i izvještavanjem pomognu u širenju svijesti o ovim događanjima među širom javnosti. Vaša podrška bit će ključna u skretanju pažnje na ovu ozbiljnu situaciju i pritisku na vlasti da preuzmu odgovornost za očuvanje ove važne firme vojne industrije – navode radnici.