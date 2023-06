FHMZ: Danas sunčano, navečer moguća kiša

U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. U noći na srijedu jače naoblačenje sa sjeverozapada u Bosni će uvjetovati kišu i pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. U večernjim satima se očekuju i padavine. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

Sutra kiša

U srijedu u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći, sa utorka na srijedu jače naoblačenje sa sjeverozapada u Bosni će uvjetovati kišu i pljuskove. Tokom dana, padavine u cijeloj zemlji osim na krajnjem jugu. Ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika postepeno će se pogoršavati. Povećanje naoblake i padavine, izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima, kod osjetljivih osoba uzrokovat će jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Negativni efekti promjene vremena djelimično će se ublažiti usljed osvježenja u vidu nižih temperatura zraka.