Pravni ekspert Nurko Pobrić za "Avaz": Zakon u NSRS uvod u secesiju

Do sada je sve ostajalo na riječima, ali ako danas NSRS usvoji zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, ulazimo u vrlo opasnu fazu, kazao je za portal "Avaza" pravni ekspert Nurko Pobrić.

Uvod u jedan oblik secesije

On je saglasan s ocjenom da bi usvajanje i primjena spornog zakona predstavljalo pravnu secesiju RS.



- To je klasičan oblik, jer on ne dozvoljava državi da primjenjuje odluke svog organa na dijelu svoje teritorije. To je uvod u jedan oblik secesije, a šta iza toga slijedi, pitanje je. Oni su već nagovijestili pitanje povrata nadležnosti, pitanje državne imovine, a da ne govorimo o nadležnostima SIPA-e, vojske, granične policije - ističe Pobrić.

Elementi krivičnog djela

U slučaju njegovog usvajanja sporni zakon neustavnim može proglasiti Ustavni sud, a naš sagovornik smatra da itekako ima elemenata da se u sve konačno uključi Tužilaštvo BiH.

- Postoje elementi krivičnog djela u radnjama organizatora, onih koji su sazvali sjednicu. Međutim, ja ne vjerujem da će Tužilaštvo išta učiniti, jer i do sada je bilo sličnih situacija. Zato visoki predstavnik mora reagovati, jer ni on prema RS nije ništa poduzeo osim što se povremeno javi. Isto kao i američka ambasada. Ako čovjek logički razmišlja, jasno je da iza Dodikovih poteza stoji neko ko je moćan. Jedino lud čovjek bi radio to što on radi da nema podršku - kaže Pobrić.