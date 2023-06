Bajramska hutba Kavazovića: Podjele i izolacija kojima sada svjedočimo neće nas spasiti

Centralna svečanost Rijaseta Islamske zajednice (IZ) povodom Kurban-bajrama održana je jutros u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu kazivao reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.

- U našem vremenu, moramo svi ponešto žrtvovati, poput Ibrahima, a.s., kako bismo uspostavili vrijednosti na kojima ćemo utemeljiti svoj život i život svoje zajednice. Podjele i izolacija kojima sada svjedočimo neće nas spasiti. One samo povećavaju sebičnost koja dalje otvara ponore straha i netrpeljivosti među nama. Moramo izaći iz začaranog kruga naših zabluda da nam je drugi preči od nas samih - kazao je u hutbi reisu-l-ulema Kavazović.

Okupljeni u zajedništvu veličanja Gospodara

Reisu-l-ulema je podsjetio da smo u odabranom vremenu Kurban-bajrama, okupljeni u zajedništvu veličanja Gospodara, na putu koji nas vodi u okrilje Kabe, Allahovog Časnoga hrama.

- Milostivi ga je učinio kiblom, ciljem našeg duhovnog putovanja i rasta. Sa njegovih temelja je Ibrahim, a.s., uputio poziv ljudskom rodu da vjeruje u jednog Boga, da Mu iskreno ispovijeda vjeru i da živi u miru. I danas, iako su prošle hiljade godina, svjedočimo snazi ovog poziva, koji je promijenio tok ljudske povijesti. Vjera u Boga i uređenje svijeta koje iz te vjere izvire, donosili su ljudskom rodu blagostanje i napredak, sretan i miran život. Danas, dok vršimo obred prinošenja kurbana, sjetimo se životnog puta i žrtve koju je ovaj pejgamber podnio. Ibrahim, a.s., kako nas uči Kur'an, bio je ummet za sebe - kazao je reisu-l-ulema.

Dodao je da je Ibrahim, a.s., bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, i bio Mu zahvalan.

- Njegov životni put bio je put novih duhovnih i etičkih vrijednosti na kojima je utemeljena zajednica tevhida, vjere u jednog Boga. To je zajednica koja je nastala na velikom kurbanu, žrtvi koju je podnio Ibrahim, a.s., onda kada su ga bacali u vatru; i onda kada je iskušan u Egiptu sa suprugom Sarom; i onda kada je iskušan sa svojim sinom Ismailom velikim kurbanom; i onda kada ga je u dolini puste Mekke ostavio samog s njegovom majkom Hadžerom - naveo je reisu-l-ulema.

Srce je izvor unutarnje snage

Naglasio je da je Ibrahim, a.s., na tom putu morao „žrtvovati vlastitu porodicu, ostaviti iza sebe rodnu grudu, kuću i rodbinu, da bi utemeljio veliku porodicu ljudi na koju se danas pozivamo svi, i muslimani, i kršćani, i jevreji“.

- Srce je izvor unutarnje snage, a vjera je nadahnuće koje daje snagu da se postigne i ono što u prvi mah izgleda nemoguće. U vjeri se odvajaju dobro i zlo, istina i laž, pravi put od zablude. Ibrahim, a.s., snagom vjere je promijenio sebe, a sa sobom i tok historije čovječanstva. Naučimo iz njegovog životnog puta da mijenjamo sebe, kako ne bismo ostali slijepi i kako ne bismo morali našu djecu žrtvovati i tjerati od sebe - kazao je reisu-l-ulema.

Poručio je da se „svi mi moramo kretati u istom pravcu“.

- Našu lađu na uzburkanom moru nije moguće uvesti u mirnu luku bez zajedničkog truda, bez davanja drugom i prihvatanja od drugog, bez uspostave pravde koja će osigurati jednakost i poštovanje za sve, a posebno za najslabije među nama. Davno je bilo vrijeme da se nauči važna lekcija o zemlji u kojoj živimo: neće biti mira ukoliko se budu sklapali savezi jednih protiv drugih, jer takva savezništva samo će povećati patnju i podjele. Samo ako se svi držimo zajedno možemo biti na dobitku - akcentirao je reisu-l-ulema u obraćanju prisutnim vjernicima.

"Božiji put ne može biti protiv ljudi"

Istaknuo je da će oni koji „budu s vjerom u Boga gradili kuću mira biti na pravom putu“.

- A Božiji put ne može biti protiv ljudi, jer su mu nasilje i neprijateljstvo suprotni. Kako bismo izgradili bolji svijet, treba da poduzmemo naše putovanje da upoznamo jedni druge, da podijelimo zajedničku memoriju, strahove i iskustva. Samo tako ćemo moći izgraditi zajedničku kuću, poput one koju je izgradio Ibrahim, a.s., u Meki, i sačuvati je od vlastite pohlepe. U njoj treba da živimo zajedno, da čuvamo svoja sjećanja i uspomene, da iz nje gradimo svoju budućnost, i da nam ona pruži sigurnost - naglasio je reisu-l-ulema.

U hutbi je pozvao da nas današnji mubarek dan podsjeti i na put Ibrahimovog sina Ismaila, a.s., istaknuvši da kazivanje o njemu nosi u sebi mnogo poruka za sve nas.

- Život svakog živog bića je dar, čudo Božijeg stvaranja. Život koji se rađa je vrijednost sama po sebi. I sam čovjek je ta ista vrijednost, a ne ono što posjeduje. Moramo sačuvati sebe, i ovaj divni svijet oko nas, od naše pohlepe koja nema granica - naveo je reisu-l-ulema.

Naša djeca

Ukazao je i na to na kazivanje o Ismailu, a.s., skreće pažnju „na našu djecu, koja su najčešće žrtva naše nemarnosti i zanemarivanja njihovog odrastanja i odgajanja“.

- Ovih dana nas je na to podsjetio jedan tužan događaj u jednoj od naših škola. To naše nesretno dijete samo je žrtva nebrige roditelja i sredine u kojoj je raslo. Krajnje je vrijeme da razumijemo da će odrastanje naše djece bez temeljnih vrijednosti vjere i odgoja pretvoriti i njihov i naš život u košmar i očajanje. Svima nama su potrebne riječi Ismaila, a.s.: Oče moj, onako kako ti se naređuje postupi; vidjet ćeš, ako Bog da, izdržat ću sve. Ovako odgovaraju sinovi i kćeri koji su odgajani da razumiju iskušenja s kojima se suočavaju u porodici i svijetu koji ih okružuje - kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Poručio je da je potrebno da se odupremo „Iblisovom pozivu na grijeh, zločine i razvrat, a odazovemo Ibrahimovom, a.s., pozivu i odgajajmo svoju čeljad na vrijednostima na kojima su on i njegovi sinovi odgajali svoje sinove i kćeri“.

- Poslušajmo nasihat našeg najvećeg učitelja Muhammeda, a.s., po kojem roditelj ništa bolje u nasljedstvo svom djetetu ne može ostaviti od lijepog odgoja.Potrudimo se da potomci naši budu iskreno Allahu odani, neka se čiste i zavjete svoje ispune, neka namaz obavljaju i od onoga što im Allah daje udjeljuju i kurban u ime Allaha žrtvuju. Neka im uzori budu Allahovi vjerovjesnici i dobri ljudi, a ne ratni zločinci, kriminalci, pokvarenjaci i ljudi bez hrza i obraza. Čemu smo svjedočili ovih dana u ovom gradu - naglasio je reisu-l-ulema u bajramskoj hutbi.

"Živite u miru i prijateljstvu"

Na kraju hutbe, reisu-l-ulema je uputio čestitke povodom Kurban-bajrama vjernicima u domovini Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i dijaspori.

- Ma gdje živjeli, živite u miru i prijateljstvu, sa svojim bližnjima, komšijama i prijateljima. Ne dozvolite da vas razlike udaljavaju od naše primarne potrebe da budemo ljudi. Pozivam sve ljude da složno radimo na podizanju naših porodica, odgoju naše djece i izgradnji našeg zajedništva. Zamolimo Gospodara svjetova da nam olakša ovodunjalučke terete, poveže naša srca i bude nam milostiv na Sudnjem danu. Bajram šerif mubarek olsun - poručio je reisu-l-ulema Kavazović.