FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas se veći dio dana očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, padavine u cijeloj zemlji osim na krajnjem jugu. Ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

Vrijeme narednih dana

U Bosni i Hercegovini u četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U Bosni i Hercegovini u petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Pogoršanje praćeno padavinama loše će djelovati na raspoloženje većine ljudi, a kratkotrajna nagla promjena i osjetno niže temperature zraka iziskuju više opreza, naročito kod hroničnih bolesnika. Poželjno je umanjiti aktivnosti. Pri tome će osvježenje i umanjen osjet sparine, djelimično ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. Sa noćnim satima, opšta slika postepeno će se popravljati. Na krajnjem jugu ugodnije, bez padavina.