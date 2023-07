Milanović u Tomislavgradu odlikovao pripadnike HVO-a: Bez Hrvata ne bi bilo BiH

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je posjetio BiH kako bi učestvovao na svečanosti HVO-a i obilježavanju 31. godišnjice utemeljenja Brigade kralja Tomislava kojoj je uručio odlikovanje Reda Nikole Šubića Zrinjskog.

Hrvatski predsjednik je pripadnicima HVO-a u Tomislavgradu uz prigodnu svečanost uručio priznanje za zasluge u operacijama koje su dovele do oslobađanja Hrvatske i zapadne Bosne.

Milanović je kazao kako su Hrvati u BiH i u Hrvatskoj jedno srce i jedna nacija. On je najavio snažniju političku podršku Hrvatima u BiH kako bi postali jednakopravan konstitutivni narod u svojoj domovini, ali i čvrsto podupiranje BiH na putu ka Evropskoj uniji.

- Ovaj kraj je Herceg-Bosna, nije izravno Hercegovina, a nije ni Bosna. Imao je u ratu posebnu ulogu. Broj od preko 3.000 vojnika koji su odbranili ovaj prostor govori još jednom o malom broju pravih ljudi koji su branili našu zemlju i vaše krajeve u vašoj domovini Bosni i Hercegovini i Herceg-Bosni - kazao je Milanović.

Značajna uloga

Istaknuo je kako je zahvaljujući malom broju ljudi iz duvanjskog kraja većina ljudi u Hrvatskoj uživala u relativnom komforu sigurnosti svojih domova i poslova, što se ne smije zaboraviti, ali da su imali i značajnu ulogu u odbrani BiH.

- Živite u Bosni i Hercegovini koju nazivate svojom domovinom. Treba puno strpljenja, uspravnosti i pomirljivosti, a možda i poniznosti da tako nešto uporno, ali očito s vjerom ponavljate.

Da ovo je vaša domovina i zajednički ćemo se boriti mirnim sredstvima, ja koliko mogu uz pomoć onih u Hrvatskoj koji mogu, a nadam se ubuduće i hoće da vas se tretira s poštovanjem, da vas se tretira kao jednake, da imate ista simbolička prava.

Izbor predstavnika Hrvata i Hrvatica u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je simbolička stvar, ne odlučuje se tu o velikim novcima, povlasticama i nadležnostima.

To je puno manja stvar od vođenja kantona kad gledate gdje je novac i proračun, ali simbolički, to je pitanje poštovanja priznanja drugog, priznanja činjenice da su hrvatske brigade one iz Hrvatske i one iz Bosne i Hercegovine oslobodile Bosnu i Hercegovinu 1995. godine i utrle i prokrčili put prema Dejtonu - kazao je Milanović.

Respekt i jednakopravnost u BiH

Podsjetio je na stravične ratne sukobe i važnu ulogu HVO i Hrvatske vojske u oslobađanju BiH uz Armiju BiH te na međunarodni sporazum koji su potpisali tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i BiH Alija Izetbegović, te naglasio da Hrvati zaslužuju respekt i jednakopravnost u BiH.

- Ne mora se to ponavljati svaki dan kao Očenaš, ali da se zna bez toga ne bi bilo današnje Bosne i Hercegovine sa svim njezinim problemima, ali je živa sa otkucajima i opstat će - poručio je Milanović.