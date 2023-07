Crnalić: Šmitove izmjene će disciplinirati političare, član 156. potrebno konkretizirati

Asim Crnalić, pravni ekspert, poznati bh. advokat i nekadašnji član VSTV-a BiH, komentirajući odluku visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita (Christian Schmidt) u vezi nametnutih izmjena Krivičnog zakona BiH, kaže da izmjene koje se odnose na krivično djelo napad na ustavni poredak, odnosno, član 156. nije dovoljno konkretno definiran.



Arbitražno tumačenje

- Sintagma "ili na drugi protupravan način" omogućuje arbitražno tumačenje. Prema mom mišljenju, visoki predstavnik u BiH, u ulozi zakonodavca koji mijenja Krivični zakon BiH, je trebao navesti konkretne radnje kojima se ugrožava ustavni poredak BiH i koje predstavljaju krivično djelo. Dakle, ova izmjena će omogućiti razna pravna tumačenja i bit će je vrlo teško primijeniti - smatra Crnalić.

U članu 156 Krivičnog zakona BiH je stajalo: "Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina".

Konkretno navesti koje su to protupravne radnje

U tom članu se riječi "Ko je primjenom fizičke sile ili prijetnje fizičkim silom”"zamjenjuju se riječima "Ko, silom ili prijetnjom silom, ili na drugi protivpravan način".

-To „ili na drugi protupravan način“ je dvojbeno. Jer će mnogi od ovih koji napadaju na ustavni poredak i to, uglavnom, čine verbalno reći da ono što oni govore je dopušteno govoriti ili da ono što oni čine je dopušteno činiti. Dakle, trebalo je konkretno navesti koje su to protupravne radnje kojima se ugrožava ustavni poredak BiH, a ne staviti opći pojam na protupravan način - pojašnjava nam ovaj pravni stručnjak.

Promjena ponašanja

Vezano za taj član predviđeno je izricanje mjera sigurnosti, zabrana vršenja dužnosti i to je, naglašava Crnalić, jako dobro rješenje.

- To rješenje će imati veliki utjecaj na promjenu ponašanja javnih djelatnika. Vodit će dobro računa šta rade, jer će uvijek imati na umu da ih ta posljedica može i stići. Ovo je dovoljno dobro definirano i ne izaziva nikakve dvojbe u tumačenju, a društvo će imati koristi od ovakve krivične regulacije, jer se ovo odnosi na odluke Ustavnog suda BiH. Dobro je definiran i član koji se odnosi na neprovođenje odluka visokog predstavnika, a posebno je ovdje značajno to da su predviđene pravne posljedice osude koje će disciplinirati političare koji nisu odgovorni u svom političkom djelovanju i javnom nastupu - podvlači Crnalić.