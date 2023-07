Hafiz Amir Mahić: Mislim da nema Bošnjaka koji u Mekki nije molio za svoju domovinu i svoj toprak

Među 2.200 ovogodišnjih hadžija iz Bosne i Hercegovine nalazi se i hafiz Amir-ef. Mahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Kozarac.



Sa hafizom Mahićem novinari MINE razgovarali su o utiscima s hadža, ali i domovini, Bosni i Hercegovini.

Puno emocija

- Puno je emocija koje bi se mogle podijeliti, ali ih je teško riječima opisati. Očekivao sam još veće gužve, ali je nekako ovogodišnja bila podnošljiva. Sa lahkoćom smo sve obavili i to nas sve veseli. Porodično dolaziti na hadž je posebna blagodat. Ovog puta sam imao mnogo prijatelja na hadžu, a sa mnom su na hadžu ove godine starija djeca, sin i kćerka. Šesti sam put na hadžu, ali bez obzira na ponavljanje, svaki put doživim neko novo iskustvo koje mi pomogne, koje me oplemeni. Ti momenti su vezani za Harem i Arefat, bez obzira na visoke temperature - kazao je hafiz Mahić.

Brojne hadžije tokom boravka u Mekki i Medini dovile za Bosnu i Hercegovinu.

- Mislim da nema Bošnjaka koji nije veoma često molio za svoju domovinu i svoj toprak. Allah će primiti dove, nečija dova će biti kabul. Molim Allaha da pomogne nas i Bosnu i Hercegovinu, da ona dočeka Suri-Israfil, da obesnaži naše dušmane. Hadžije su ove trenutke iskoristile da se sjećaju svog naroda i svoje domovine i to me čini vrlo radosnim i optimističnim - ističe Mahić.

Zadovoljan organizacijom

Hafiz ističe da je zadovoljan organizacijom ovogodišnjeg hadža.

- Ljudima uvijek govorimo da moraju imati mnogo sabura i strpljenja na hadžu. Hadž je poteškoća, on mora imati svoje poteškoće i iskušenja. Materijalno čovjek mora vidjeti da dunjaluk ne vrijedi. Čovjek na hadžu vidi neke simbole ahireta, vidi neke simbole Sudnjega dana, vidi simbole muslimanskog jedinstva. Vidjeli ste na kakve predjele naiđemo nakon Arefata, neće to niko pogrešno shvatiti, na one ostatke smeća. Upravo tako, dunjaluk je jedno veliko smetlište, s vremena na vrijeme, koje tako moramo razumjeti, kako se ne bi u njega zaljubili. Vrlo sam zadovoljan ovogodišnjom organizacijom, posebno jer nas nikada nije bilo ovoliko, dakle 2.200 hadžija. Da Allah obilato nagradi i pomogne cjelokupno rukovodstvo organizacije ovogodišnjeg hadža i Ureda za hadž i umru - poručio je hafiz Mahić.

Prvi avion sa našim hadžijama trebao bi poletiti iz Džede za Sarajevo u utorak, 4. jula. Planirano je da se sve hadžije vrate do 7. jula navečer.