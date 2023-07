Vasković: Dodik se ne smije povući, to bi bio prebrz kraj za njega

Šahovska partija između Zapada&OHR-a i Milorada Dodika, nakon odluka Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), nastavljena je Dodikovom najavom novih eksplozivnih poteza, iako je u defanzivi iz koje se vrlo teško može izvući kako god odigrao; Osim da preda partiju, piše na svom blogu novinar Slobodan Vasković.



- Dodik to neće učiniti, jer ne smije; Bio bi to prebrz kraj za njega, a vjeruje da će, tokom igranja, uspjeti stvoriti manevarski prostor da se izvuče iz izuzetno teške političke situacije u koju je gurnuo sam sebe. Što je tek nada, bar prema dosad viđenom. Dodik nije politički pacer i ne smije se potcijeniti nikada, pa ni u ovoj situaciji, ali je činjenica da je zaigrao najopasniju partiju u svom političkom životu. I da su male šanse da je dobije. Rekao bih nikakve.

Partija nije brzopotezna

Strpljenje je ključno, iako je svima, najblaže rečeno, “prepuna kapa” Dodika&Klike i njihovog svakodnevnog terora nad građanima BiH. Partija nije brzopotezna, ali nije ni beskrajno duga. Ubrzanje će joj davati sam Dodik, jer su ga Zapad&OHR prisilili na takvo “igranje”.

Milorad Dodik vrlo teško je podnio odluke visokog predstavnika Šmita o ukidanju dva zakona i izmjenama Krivičnog zakona BiH, iako je naglasio da ih Republika Srpska neće provesti.

Naveo je i da će potpisati poništene Zakone, što je već najava krivičnog djela, kao što je krivično djelo najava objavljivanja poništenih Zakona u Službenom glasniku.

Tako je već žrtvovao direktora Službenog glasnika RS koji će odgovarati za nesprovođenje odluka visokog predstavnika. Ništa neočekivano kada je kolateral u pitanju; Sve je, dapače, vrlo očekivano.

Očekivano je i da šef SNSD-a vrlo maliciozno pokuša uvući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u pokušaj secesije koji je Dodik otpočeo. Dodik, koji koristi svaku priliku da zabije nož u leđa Vučiću i nanese mu teške udarce, djelujući “ispod radara”, odjednom se stavio u poziciju najvećeg zaštitnika predsjednika Srbije, tvrdeći da je “Vučić na redu” ukoliko on, Dodik, bude uklonjen.

Prostački obračun

Dodikovo “Plašenje Vučića” je presmiješno; Za razliku od Dodika koji se prostački obračunava sa najvišim zvaničnicima zemalja Svijeta (sem Rusije), njihovim diplomatskim predstavnicima, predsjednik Srbije Vučić nikada na taj način nije nastupio, već upravo suprotno. Dodikovo pominjanje/isticanje “Sjevera Kosova” je najmalicizniji napad na Srbiju, jer je upravo on glavni inspirator sprečavanja formiranja Zajednice Srpskih Opština na Kosovu budući da Aljbinu Kurtiju, premijeru Kosova, svako malo, stvara prilike da djeluje ultraradikalno i odbija formiranje ZSO.

Dodikov pokušaj vezanja Republike Srpske sa sjeverom Kosova je udar na Srbiju, nikako pomoć u rješavanju pitanja položaja Srba na tom području.

Dodik je, očekivano, neprijateljski atakovao na Srbiju zato što ga Srbija ne podržava u njegovim suludim i bolesnim avanturama

Ma koliko Dodik ponovo pokušavao da oživi stereotipne priče o “Obojenim revolucijama”, to je satrula klica koja nema tla na kojem bi se primila i iznikla bar u šuplji spin. Gomila bez reda nabacanih neistina, poluistina, loših manipulacija, uvreda, pa i psovki, svjedoče da je Dodik dobro uzdrman, ali i da će nastaviti sa daljom secesijom, jer je najavio ukidanje Suda i Tužilaštva BiH, Sipe, OSA BiH; Novim Referundumom o statusu RS…

Najgrozomornija je laž da Zapad&OHR pokušavaju iznuditi dominaciju političkog vrha Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima.

Nivelisanje međuetničkih odnosa

Upravo je suprotno - Zapad&OHR pokušavaju i djeluje da će uspjeti, iznivelisati međuetničke odnose u BiH tako što će politički predstavnici Bošnjaka odustati od projekta dominacije, politički predstavnici Srba od separatizma, a Hrvata od trećeg entiteta, što je Dragan Čović već učinio. Na taj način BiH nikada više ne bi bila nikakva “država-slučaj”, od koje su Dodik, Izetbegović i Čović, kao i kamarile koje ih prate, stvorili feudalne torove, već bi bila avlija dobra i dovoljna za sve.

Čović je razumio, kako i na koji način nije toliko ni bitno, ali Dodik i Izetbegović nisu. Zato kriza ponovo bukti. Dvojac pokušava spasiti sebe, a nikako BiH, kako to tvrde i Dodik i Izetbegović, svako iz svog ugla; Dodik, uz to, navodno spasava i RS, iako je svaki dan sve više čini besmislenom. Upravo on, a niko iz Međunarodne zajednice.

Dodiku neće pomoći pokušaj skrivanja iza naroda, koji ga nije ni izabrao na poziciju predsjednika RS, niti će mu pomoći maliciozni, podli i prljavi napad na Srbiju.

Očekivan odgovor

Njegov odgovor na Šmitove odluke je očekivan, kao što je očekivano i da novi potez Zapada&OHR-a bude još snažniji od odluka koje je Šmit donio 01.07.

Tužilštvo BiH, nakon nametanja izmjena Krivičnog zakona BiH, neće se više moći kriti iza navodnog “nepostojanja zakonskih osnova” za procesuiranje onih koji na razne načine ruše Dejton, ruše BiH i oba njena entiteta i u kontinuitetu onemogućavaju bilo kakav normalan život, čineći sve da sveopšte beznađe opstane kao jedina konstanta života u BiH.

Šmitove odluke su sve, samo ne bezazlene, a njihovim donošenjem, uzgred je nulirao i Bakira Izetbegovića koji je, zajedno sa dijelom SDA, najviše radio na dezintegrisanju Šmita kao visokog predstavnika. Naravno, u koaliciji sa Dodikom.

Očekivanja da Dodika smijeni Šmita bila su velika, ali malo realna, jer bi to imalo brojne negativne implikacije po državu BiH - od toga da je protektorat do toga da bi takav akt, u ovom trenutku, Dodika načinio “srpskom žrtvom”, samim tim i “herojem”, što bi se desilo, iako je daleko od svake istine; Jedina prava istina je da su Srbi, kao i ostali građani BiH, istinske žrtve svakodnevnog terora Dodika i njegove klike, piše između ostalog Vasković.