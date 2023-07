Đokić: Ne isključujem mogućnost referenduma na kojem bi se građani odlučili o budućnosti RS

Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nema legitimitet i svojim postupcima krši Dejtonski sporazum i Ustav BiH, rekao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić za RTRS.

- Šmit i oni koji ga ohrabruju stvaraju užasne okolnosti u BiH, podstičući dublji sukob. Ovaj čovjek i oni koji stoje iza njega žele da uvedu BiH u dublju krizu i pogoršaju stanje - rekao je Đokić.

On je mišljenja da se tri naroda u BiH mogu sami dogovoriti da žive u miru, a kako to on tvrdi, "neko želi svjesno da to naruši kao bi opravdao sebe i svoje postojanje".

- Šmit, čak i da je legalno izabran, ne bi imao pravo da nameće odluke u jednom demokratskom društvu u 21. stoljeću. Rukovodstvo RS ponaša se odgovorno i isključivo traži poštovanje Dejtonskog sporazuma. Predsjednik RS Milorad Dodik se ponaša kao odgovorni predstavnik srpskog naroda. On nudi rješenja koja su društveno primjenjiva i poziva na dijalog, rekao je Đokić, dodavši da ne isključuje mogućnost referenduma na kojem bi se građani izjasnili o budućnosti RS.