Kod Mostara pronađeni sofisticirani laboratoriji za proizvodnju droge i ukupno 444 stabljike kanabisa

Nakon provedene akcije pripadnika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno, Odjela za posebne namjene Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK i Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Mostar zbog sumnje na krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u stjecaju sa nedopuštenim držanjem oružja ili eksplozivnih tvari, danas je održana pres-konferencija.



Istaknuto je da je riječ o jednoj od najvećih zapljena droge u BiH u posljednje vrijeme, budući da su pronađene 444 stabljike koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu kanabis.

Četiri osobe uhapšene

Četiri osobe, rečeno je, su lišene slobode, a protiv dvije je podnesen izvještaj o počinjenju krivičnog djela Kantonalnom tužilaštvu. To su, kako smo pisali, Z.D. (31) iz Mostara i B.H.Ć. (35), državljanin Njemačke i BiH. Oni do sada nisu zabilježeni u krivičnoj evidenciji.

- Izvršeni su pretresi na tri lokacije, a inspektori su pronašli laboratorij sa vrlo sofisticiranom opremom. Zaplijenjena je veća količina stabljika kanabisa, 444 stabljike, dvije automatske puške, bočice sa sjemenima, sav materijal za zaštitu i prehranu malih sadnica-rekao je Ljudevit Marić, portparol Uprave policije MUP-a HNK. Oprema i biljke su pronađene u jednoj privatnoj kući u prigradskom naselju Raštani, koju su osumnjičeni iznajmili

Posao odrađen profesionalno

Nikola Lovrić, viši inspektor u Odjelu za posebne namjene Sektora kriminalističke policije naveo je da su, prema prvim procjenama, svi aparati u sklopu laboratorija kvalitetni i skupocjeni.

-Po kvalitetu same biljke vidljivo je da je sav posao urađen vrlo profesionalno. Sjeme koje je pronađeno je vrlo kvalitetno, a njegova nabavna cijena se kreće po cijeni od četiri do 40 eura po komadu, genetski modificirano. U ovakvim proizvodnjama do 20 posto THC-a može biti u svakoj biljci-kazao je on.

Precizirao je da je među ukupno 444 stabljike pronađeno 198 presadnica te 246 komada visine od sedam do 150 centimetara. Također, pretresom su pronađene dvije automatske puške, municija, mobiteli...