Politički analitičar Dušan Janjić za "Avaz": Preko BiH se pali Evropa!

Posljednji potezi režima s Miloradom Dodikom na čelu predstavljaju ponavljanje jedne loše realnosti u BiH, kaže za „Avaz“ politički analitičar Dušan Janjić, koji ne vidi nijednu novu ideju kod pokretača ovakvih incidenata, ali ni u reakciji OHR-a.

On smatra da bi i Šmitove izmjene Krivičnog zakona BiH u vezi s procesuiranjem napada na ustavnopravni poredak mogle doživjeti sudbinu Inckovih (Valentin Incko, op.a.) zabrana negiranja genocida, odnosno da na kraju ne budu provedene.

Pere ruke

- Negiranje genocida, ali i posljednje izmjene trebaju da rezultiraju promjenom ili uklanjanjem iz politike i javnog života onih koji to rade. Međutim, problem je u paralizi pravosuđa, na čijoj samostalnosti i rejtingu međunarodna zajednica ništa nije uradila. Oni su utopljeni u društvo - kaže Janjić.

Ipak ne isključuje mogućnost da Dodik bude procesuiran, jer ostaje bez saveznika. Izetbegović više nije u vlasti, posljednjih dana i predsjednik HDZ-a Dragan Čović od njega „pere ruke“, a ovakav razvoj događaja nikako ne odgovara ni predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Vučić u ovom momentu mora da skraćuje listu problema, a jedan od njih definitivno je Dodik i njegova loša politika. U takvom pokušaju, u dva-tri mjeseca, Dodik bi mogao biti procesuiran, ali to ne rješava krizu. Ono što je apsolutno potrebno BiH, a što će se do kraja godine desiti s Kosovom, zapravo je jedna međunarodna konferencija za stabilizaciju mira. Dejton je zastario, ne funkcioniše, interpretacijama Dejtona vi možete ponovo da vodite rat u ime Dejtona - ističe Janjić.

Dodikovom slabom tačkom smatra njegove prijetnje otporom te poruke poput one s Kozare da će ojačati entitetsku liniju.

- To govori da se radi o političaru koji odavno živi u svijetu vlastitih političkih mantri, a ne u realnosti. Jedina novina jeste što je stvar konačno došla do onoga što Dodika najviše brine – imovine. O tome je ovog puta riječ - o dugovima. On je prije nekoliko mjeseci najavljivao kredite i investicije iz Rusije, a vratio se s porukom o zajedničkom ratu Srbije i RS protiv Zapada, koju je saopštio na mitingu u Beogradu. Podržao ga je samo Ivica Dačić. Država je država, ali ne možete se od povjerilaca sakriti iza zastave - dodaje Janjić.

Bezizlazna situacija

U bezizlaznim situacijama, u kakvoj je sada Dodik, sve se može očekivati, jer je i sam svjestan da je upravljanje RS bilo katastrofalno, a Janjić upozorava da međunarodna zajednica, bez obzira na upozorenja, pa i zaključke Vijeća sigurnosti UN-a o opasnoj politici Milorada Dodika, ništa nije učinila da spriječi moguću eskalaciju.

Bez sukoba

Kako je istakao, BiH je dio interesne sfere NATO-a, što predstavlja garanciju da do sukoba ipak neće doći.

- Mir u BiH je rezultat NATO intervencije, s ruskom asistencijom izdaleka i ostavljanjem svojih „spavača“, kao što je radila i Turska. Mir je donio NATO, a kada to uradite, onda ne dozvoljavate da vam se to ruši. BiH je taktički bila stavljena u drugi plan, da se smiri Kosovo kao manje žarište, ali BiH je opasna za Evropu. Preko BiH se pali Evropa - zaključuje politički analitičar Dušan Janjić.

Samo za Balkan je prihvaćeno pravilo evropskih integracija, a to ne postoji. Postoje euroatlantske integracije, prvo uđeš u NATO, pa u EU. BiH će se „ugurati“ u NATO, ali nema EU. To odlaganje je stalno popuštanje interesima Rusije, ali i Njemačke, da na Balkanu imaju nestabilno društvo, naveo je Janjić.