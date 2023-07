U Kantonu Sarajevo od danas poskupljuje javni gradski prijevoz

U Kantonu Sarajevo danas će doći do promjene cijene javnog gradskog prijevoza.

Cijena pojedinačne karte iznosit će 1,8 KM, umjesto dosadašnjih 1,4 KM, dok će komercijalne linije koštati 2,3 KM, umjesto 2 KM. Ono što je razlika je to da će mjesečni radnički kuponi važiti i u vozilima GRAS-a i Centrotransa.

- Od sutra i radnički kupon važi kod oba prevoznika. I sa tim kuponom, postigli smo da svi mjesečni kuponi važe kod oba prevoznika, bez obzira kod kojeg prevoznika su kupljeni. To je velika stvar. Danas je to 75.000 naših građana. Od 75.000 građana koji će od sutra moći koristiti kupon kod oba prevoznika, 55.000 građana ima besplatan javni prevoz. Vjerujem da će ovaj broj samo rasti. To u ovom dijelu Evrope nema niko – naveo je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta jučer.

Cijena radničkog kupona ostaje 53 KM, kao i u prethodnih 17 godina.

- Kada je riječ o jediničnoj karti, u junu prošle godine neovisna komisija za formiranje cijena je detektovala da cijena koštanja jedne karte treba biti 2,40 KM. Mi smo tada kao Vlada rekli ne možemo dozvoliti da poskupi javni prevoz u vremenu globalnog poskupljenja, idemo naći sredstva za subvencije prema građanima i prevoznicima i snizili smo cijenu karte sa 1,60 i 1,80 na 1,40. Sa sutrašnjim danom ta cijena će biti 1,80 KM, ponovo na osnovu ranije utvrđene stvarne cijene karte. Neće biti 2,40 KM kao što bi trebala biti, jer smo odlučili nastaviti sufinansirati građanima i prevoznicima razliku. Ta cijena jedinične karte je jeftinija u odnosu na sve gradove u državi – naveo je Šteta jučer.