Konaković: Znali smo da moramo trčati uzbrdo s Dodikom na leđima

„Narod i pravda neće ništa kočiti već samo davati pun gas“, rekao je to Elmedin Konaković, lider Naroda i Pravde i ministar vanjskih poslova BiH tokom današnje konferencije komentirajući izjavu Predraga Kojovića koji je kazao kako Naša stranka neće glasati za izbor novog ministra finansija Srđana Amidžića.

Inače, Amidžić je prijedlog SNSD-a.

- Davat ćemo puni gas po cijenu da se kao politička partija, zbog želje da ljudima u BiH poboljšamo uslove života, tim punim gasom zabijemo u zid. Imamo svoje stavove. Reagovali smo na neprimjerene izajave i uvrede. Ako ćemo se ponovo vratiti u svoje jazbine i ponovo nadmudrivati iz svojih baza, nemaju ljudi i od toga ništa - izjavio je Konaković, dodavši da ne može tumačiti izjave svojih kolega s kojima se ne viđa često.

Ne odgovaraju na provokacije

Istakao je da nije lako, te da su znali da će biti teško.

- Znali smo da s Dodikom na leđima moramo trčati uzbrdo i mijenjati stvari. Mi još imam o energiju i volju da to radimo. Mi nismo neko ko na dnevnoj bazi odgovara na provokacije i konflikte i ko bi se svaki dan svađao i blokirao, drugačije smo ušli u tu priču. Prenio sam iskustva iz razgovora s velikim silama i jasno smo objasnili dva moguća kolosijeka – jedan je kolosijek saradnje da nam se otvore pristupni fondovi, zajedničko tržište EU. Istovremeno niko neće trpiti udar na Ustavni sud i ustavni poredak i ovo je poruka za Milorada Dodika da shvati da cijeli entitet RS ovakvim načinom ide u izolaciji – izjavio je Konaković.

Naglasio je da su danas ipak imali funkcionalnu sjednicu, a kako je rekao situacija je potpuno jasna sada. Konaković je danas rekao da su pokazali koliko je bilo važno da “ne radikaliziraju, ne provociraju i ne svađaju se niti davati alibi za takvu vrstu politika”. Smatra da su na takav način uspjeli osvjetliti političku scenu.

Problem je još rješiv

- Ljudi sada vide gdje leži pravi problem i mislim da je još rješiv. Imamojuli i august da usvojimo zakone i da otvorimo poglavlja za pregovore sa EU. Političari u RS trebaju shvatiti da ovo nove okolnosti i novi momentum, u kojima smo mogli popoloviti ova sredstva. I zamislite da je pred nama milijarda eura za projekte u BiH. Čuli smo više puta ‘sve ili ništa’. Nije to koncept. Trebamo zajedno otvoriti tu priču. Tamo je višeg dobrog nego lošeg za BiH – kazao je ministar Konaković.

Dodao je da se pitanje sudija Ustavnog suda treba riješiti nekada, a da se sada ne rješava zbog onih koji zagovaraju da idu, a zbog njihovih postupaka oni moraju biti tu.

- Kada se malo smiri situacija, pitanje sudija Ustavnog suda mora biti riješeno na način da to moraju biti Bosanci i Hercegovci. Prijedlog je da to bude po popisu. Ali, nikako udarati na Ustavni sud i ustavni poredak, to se obija od glavu - poručio je Konaković.