Preživjeli genocida u Srebrenici obilježit će godišnjicu proboja u Nezuku

Udruženje "Preživjeli genocida 11. juli 1995." u Nezuku će 16. jula ove godine obilježiti 28. godišnjicu proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine.

- Prošle godine smo u Nezuku postavili spomen-ploču, a ove godine ćemo otvoriti hair-vodu. Održat ćemo prigodan kulturni program, a predavanje će održati historičar Avdo Huseinović - najavio je Salih Mulalić, predsjednik Udruženja "Preživjeli genocida 11. juli 1995.".

Fahrudin Hasanović, predsjednik RVI TK i učesnik kolone, smatra kako se mora njegovati kultura sjećanja, ali i pamćenja. Podsjetio je na slavne dane 28. divizije Armije RBiH, ali i na dane herojskog proboja o kojem se moraju pisati knjige.

Avdo Huseinović već 15-ak godina istražuje genocid nad Bošnjacima, a na predavanju će, kako je najavio, govoriti samo o nepobitnim faktima utvrđenim u sudskim presudama.

- Imamo različitih narativa koji su u službi velikosrpskog projekta, poput priča o otvaranju koridora za učesnike kolone smrti, pa do priče kako je Srebrenicu zauzeo minimalan broj vojnika. Ništa od toga nije tačno. U operaciji 'Krivaja 95' učestovalo je 25.000 vojnika i to je podatak iz dokumenta Vlade RS iz 2004. godine. Također, laž je da je otvoren koridor i da je to učinjeno po naredbi Vinka Pandurevića. Kako je onda moguće da je Pandurević 'humanitarac', a da su u zoni odgovornosti njegove brigade počinjeni najveći zločini i otkriven najveći broj masovnih grobnica... Sve je to u službi propagande, a mi ćemo se činjenicama, utvrđenim pravomoćnim sudskim presudama boriti protiv takvih narativa - kazao je Huseinović na današnjoj press-konferenciji u Tuzli.