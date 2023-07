Trener Ensar Međedović o psima: Ne postoji opasan pas, postoji neodgovoran vlasnik

Napadi pasa na ljude su nešto što se sve češće dešava na bh. ulicama, a posljednice mogu biti itekako ozbiljne.

Za napade pasa većina odgovornosti pada na vlasnike i njihove neodgovorne brige oko ljubimaca. Ovo je za „Avaz“ kazao je Ensar Međedović, viši trener i veterinar.



- Glavna odgovornost za agresivnost pasa pada na vlasnike, tačnije u 99 posto slučajeva odgovoran je vlasnik, postoje rijetki slučajevi kada se desi patologija na psihološkoj bazi – kazao nam je Međedović, viši trener i veterinar.

Obavezno dresirati

Međedović je dodao da vlasnici treba da dovode pse na dresuru.

- Svaka pasmina treba da se dovodi na dresuru, jer psu je potrebna socijalizacija. Dresura traje 5 sedmica, vlasnik radi sa psom i učimo ga kako da se ponaša sa ljudima i djecom, kako da hoda ulicom i slično – istakao je Međedović.

Napominje i da ima odgovornih građana koji žele da njihovi ljubimci budu uzor kada izađu s njima na ulicu.

- Građani Sarajeva dovode pse na dresuru, do sad smo obučili 3.500 hiljade pasa i termini su popunjeni – rekao je Međedović.

Stav vlasnika

Stav vlasnika igra važnu ulogu prilikom dresure.

- Postoje psi s kojima je teško raditi prilikom dresure, a to su psi koji su nastali u čoporu, poput Sibirskih haskija i slično. Uglavnom to je sve do stava vlasnika – naglasio je Međedović.