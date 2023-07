Udruženje poslodavaca FBiH: Poslanici čija plaća prelazi 4.000 KM odbijaju omogućiti povećanje radnicima

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je saopćenje u kojemu navode da su poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji su na jučerašnjoj sjednici odbili uvrstiti na red i usvojiti izmjene i dopune Zakona o doprinosima u FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH, kojima bi bilo omogućeno povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru do 400 KM, dobrim dijelom direktno odgovorni za loš materijalni položaj radnika u realnom sektoru, odlazak cijelih porodica iz BiH i nedostatak kvalificirane radne snage.

- Nažalost, ovo je ralizacija najcrnjeg scenarija da ni tokom 2023. godine vlasti neće učiniti ništa kako bi smanjile prevelika opterećenja na rad i poboljšale materijalni položaj radnika. Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH predlagali smo privremeno riješenje koje bi omogućilo povećanje plata u realnom sektoru do 400 KM, uz plaćanje dijela doprinosa i poreza državi. Na taj način bi najveću korist od povećanja imali zaposleni u realnom sektoru, a ne država kroz naplatu poreza i doprinosa, kako je do sada bio slučaj. Ovo privremeno rješenje bi važilo do donošenja novih sistemskih zakona o doprinosima i porezu na dohodak, kojima bi postojeće opterećenje na platu, koje je među najvećima u Evropi, bilo značajno smanjeno. Nažalost, ljudi čija su mjesečna primanja veća od 4.000 KM nisu pokazali ni trunku empatije i razumijevanja za povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru, koji direktno zarađuju i plate poslanicima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH - navode u Udruženju poslodavaca u FBiH.

Iz UPFBiH poručuju da neće odustati od nastojanja da se donesu ključni zakoni neophodni za povećanje plata. Istovremeno, pozivaju zaposlene u realnom sektoru, kao i sindikalne predstavnike da izvrše direktan pritisak na poslanike i delegate u Parlamentu FBiH da što hitnije usvoje povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru do 400 KM.