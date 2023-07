Suljagić za "Avaz": Srebrenica je bila poruka svima nama

Ne postoji jedna važnija od druge, ali 28. godišnjica genocida u Srebrenici bit će obilježena i konferencijom „Srebrenica – kolektivno pamćenje“, koju Memorijalni centar organizira sa Svjetskim jevrejskim kongresom dan prije komemoracije i kolektivne dženaze u Potočarima.

Novo poglavlje

Direktor Memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić kaže da je ovo prilika za otvaranje novog poglavlja saradnje s ovom organizacijom, ali i Jevrejima uopće. I Jevreji i Bošnjaci žrtve su zla iz 20. stoljeća, pa jačanje veza, posebno u posljednje vrijeme, ne iznenađuje.

Godišnjica genocida obilježava se u vrijeme nove političke krize u državi, napada na Ustav, konstantnog negiranja genocida, psovki i uvreda na račun žrtava od Milorada Dodika.

Suljagić očekuje da sve prođe „u miru, skladu i dostojanstvu, baš kako zaslužuju nevine duše koje ćemo spustiti u mezare“. Odgovore na izazove s kojima se suočavamo Suljagić očekuje od onih koji traže i dobiju mandat od naroda.

- Memorijalni centar ima konkretnu ulogu u ovom društvu, ne bježim od toga da zauzimam vrlo eksplicitne političke stavove, ali ne bih volio da se od mene očekuje da uskačem u nekakve dnevnopolitičke rovove, jer to nije pošteno prema ovoj instituciji, niti ljudima koji leže u ovom mezarju. Ali, kad je riječ o Dodiku, realno jedini adekvatan odgovor bio je odgovor ministra odbrane Zukana Heleza. Svaki drugi odgovor je pristanak da se s njim valjate u kaljuži, u kojoj je on navikao da se valja, a kad tu upadnete s njim, on vas dobije na iskustvo - ističe Suljagić.

Na dan komemoracije, ali i 12. jula pažnja građana BiH bit će usmjerena i na rezultate samita NATO-a koji se održava u Viljnusu. Situacija u BiH naći će se na dnevnom redu, a Suljagić potcrtava da je stabilnost države važna i za Memorijalni centar Srebrenica.

- Mi smo grupa ljudi koji su preživjeli genocid i ova institucija je u tom smislu jedinstvena u Evropi. Boravimo u okruženju koje ni u najboljim uvjetima nije baš potpuno prijateljsko prema nama. I kada se ovako počne razbacivati prijetnjama i velikim riječima, onda to ima posljedice i po nas. Mi spavamo u Srebrenici, Bratuncu, Milićima, Zvorniku... Nije ugodno biti manjina u ovoj zemlji, a naročito nije u Srebrenici i okolini, jer, s vrlo rijetkim izuzecima, vlast ne propusti priliku da vam ukaže da ste ipak građanin drugog reda - kaže Suljagić.

Dublje rane

Dodaje da Srebrenica više nikad ne treba biti adresa za rasprave kakve smo imali posljednjih dana. Na taj način rane bivaju dublje i bolnije.

- Možda je moja rahmetli mama mene pogrešno odgajala, ali ja sam naučen da se ono što se događa u kući ne iznosi pred svijet. Mislim da je red da se počnemo malo odgovornije ponašati. Svi smo mi vlasnici Srebrenice, niko nema veća ili manja prava, jer Srebrenica je bila poruka svima nama. Da će nas sve pobiti. A sad se dijeliti na ovim stvarima, to nije samo diletantizam, to je suicidno - ističe Suljagić.

Ružno da o tome govorimo

Uoči obilježavanja godišnjice genocida, u pojedinim medijima pojavila su se saopćenja u kojima se jednom broju bh. političara poručuje da nisu dobrodošli u Potočare, ali Suljagić podsjeća da se na dženazu, po tradiciji bošnjačkog naroda, niko ne poziva, niti se s nje bilo ko vraća.

- Nisam bio na jednoj dženazi na koju su dolazili i nemuslimani, pa im nikad niko nije rekao ni „potamo se“, što bi rekla moja rahmetli mama. U Memorijalnom centru u Srebrenici, uvjeren sam, leže ljudi različitih političkih uvjerenja, različitih pogleda na svijet, različiti ljudi... I da se mi po ideološkim i političkim linijama dijelimo na tom mjestu?! Ja u tome ne želim učestvovati. Na kraju, mislim da je i vrlo ružno da o tome govorimo ovih dana - kaže Suljagić.