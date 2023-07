Šmit najavio: Počinjem raditi na tome da svi koji negiraju genocid budu krivično gonjeni

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) u Potočarima prisustvuje konferenciji Memorijalnog centra i Svjetskog jevrejskog kongresa.

Šmit je tom prilikom kazao da niko ko želi bolju budućnost ne bi smio negirati genocid i ono što se desilo u Srebrenici.

Zajedničko pamćenje

- Održavamo konferenciju za zajedničko pamćenje. Zaista je ova konferencija veliki signal i znak svima koji žele bolju budućnost da ne smiju negirati genocid i zanemarivati ono što se desilo - rekao je Šmit.

On je kazao da je šokantno da se i nakon toliko godina ne može prihvatiti ono što se desilo u Srebrenici.

- Ne samo da je iznenađujuće nego je i šokantno da još i nakon toliko godina ne možemo doći do zajedničkog stanovišta o prošlosti. Ono što se desilo ovdje je užasno. Ja ću već danas i sutra početi raditi na tome da svi oni koji su negirali genocid i nastavljaju to raditi da se protiv njih poduzmu pravne radnje i da se krivično gone - istakao je Šmit.

Glavni tužilac Bavarije

Visoki predstavnik je najavio da će sutra s njim u delegaciji biti i glavni tužilac iz Bavarije sa svojim kolegama.

- Oni rade na predmetima negiranja holokausta i tražit ćemo koje su to najbolje radnje koje se mogu poduzeti protiv osoba koje negiraju genocid, protiv svih osoba koje propagiraju laži, a jedini način na koji se može o ovome govoriti jeste istina - istakao je Šmit.

On je na kraju kazao da ima dva važna razmišljanja.

- Prvo, mi miramo ojačati sam rad i mogućnosti Memorijalnog centra u Potočarima, da se radi na komemoraciji, ali i na edukaciji. Želim se zahvaliti direktoru Suljagiću i članovima Upravnog odbora koji su bili spremni da zajedno radimo kako se ovo više nikad ne bi ponovilo. Drugo, svi oni koji borave ovdje moraju se osjećati dobro. Posebno porodice stradalih koje se često vrijeđaju na neprihvatljiv način - zaključio je Šmit.