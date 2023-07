Jedan od najvećih građevinskih izazova: Kolos u Počitelju trebao bi biti završen do jeseni

Most Počitelj, jedna od najzahtjevnijih, najprepoznatljivijih i, vjerovatno, do sada najskupljih građevina na Koridoru 5C, konačno je spojen. Betoniranjem posljednjih segmenata rasponske konstrukcije u poljima šest i sedam, odnosno stubovima visine 88 i 66 metara, most je tehnički spojen u cijelosti.



Tone armature

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38 hiljada kubika betona, devet hiljada tona armature i tona i po kablova za prednaprezanje.

U narednom periodu uslijedit će radovi na izradi hidroizolacije, odvodnje, kolovozne konstrukcije te ugradnje vertikalne i horizontalne signalizacije. Također, najvjerovatnije, bit će urađena i zaštita od vjetra.

- Spajanje mosta Počitelj možemo slobodno označiti kao početak aktivnijeg, dinamičnijeg perioda koji je pred nama, gdje nam je cilj intenzivirati izgradnju autoceste u Hercegovini - kazao je Denis Lasić, v.d. direktora JP „Autoceste FBiH“.

Naglasio je da je, uz završetak aktivnosti na dionici Počitelj – Zvirovići, u ovoj godini planiran ugovor za izvođenje radova na izgradnji tunela Prenj i dionice Mostar-sjever – Mostar-jug, kao i tunela Kvanj – Buna.

Inače, završetak gradnje mosta Počitelj, koji visinom višom od 100 metara i dužinom od gotovo jedan kilometar spada među najviše mostove u regionu, očekuje se do jeseni ove godine.

Ova impresivna građevina ima ukupno šest stubova, među kojima je najviši onaj od 97 metara. Inače, most Počitelj, koji je označen kao LOT 2 na poddionici Počitelj – Zvirovići, trebao je biti okončan u martu prošle godine, a nakon probijanja tog roka, uslijedio je drugi do 5. septembra 2022. godine.

Naplata penala

Izvođači radova, azerbejdžansko-kineski konzorcij „Azvirt Limited Liability Company Sinohydro Corporation limited“ i „Powerchina Roadbridge Group“ su tražili novo, dodatno produženje do avgusta ove godine, a usljed neopravdanosti, investitor je aktivirao mehanizam naplate penala.

Vrijednost radova

Izgradnja mosta finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF). Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.