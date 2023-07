Kordić: Nedoumice oko izgradnje HNK rješavat ćemo za stolom

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i predsjednik mostarskog Gradskog vijeća Salem Marić potvrdili su danas kako će se sve nedoumice oko izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, rješavati razgovorom, a ne na ulice.

- Što se tiče kazališta i dozvole, valjda smo tu temu do sada apsolvirali i to je gotovo. Imali smo izvjesne zahtjeve Islamske zajednice za izgradnjom objekata u središnjoj zoni. Mislim da za proteste nema potrebe, stvari se rješavaju za stolom. Sjeli smo, razgovarali i otvorili sve teme i dogovorili se da to neće biti razgovor na ulici i preko ulice, već da će to biti razgovor u upravi Grada Mostara te smo se obvezali na konstruktivan dijalog. Zahvalan sam muftiji što je shvatio da je mjesto za razgovor u uredu, a ne na ulici - izjavio je Kordić u pauzi sjednice Gradskog vijeća Mostara.

Držati se zakona

Dodao je kako će se gradska vlast držati zakona i da „nitko nikome neće nešto braniti“.

- U Mostaru nitko nikome ne može, dok sam ja gradonačelnik, nešto braniti. Radit će se ono što se po zakonu može raditi. Nećemo osporavati dozvole koje su legalno izdane u institucijama, ovo je pravna država i idemo se držati zakona - poručio je mostarski gradonačelnik.

Predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić također se osvrnu na prošlosedmični sastanak s muftijom mostarskim Salemom ef. Dedovićem, složivši se kako probleme treba rješavati razgovorom.

Za dobrobit grada

- Samo ovakav način dogovora i razgovora, kao što je bio sastanak gradonačelnika i mene s muftijom, može donijeti dobro ovom gradu. Moja razmišljanja su da nije sve bilo u skladu sa zakonom (kada je u pitanju izgradnja HNK Mostar, op.a.), pokrenuo sam kaznene prijave, one su odbijene, ali je u toku jedna tužba od strane pravobranitelja koja je otišla prema sudu i čiji se rasplet čeka - rekao je Marić.

On se osvrnuo na optužbe kako je SDA dozvolila gradnju zgrade HNK-a još 2010. godine.

- Taj regulacijski plan nikad nije donijet 2010. godine, bila je samo donesena odluka o pristupanju izradi. Bez obzira i da je donesen regulacijski plan, ne može se donijeti odluka o proširenju građevinske dozvole za 3.000 kvadrata. To je mogao samo donijeti regulacijski plan ili komisija za stručnu ocjenu. Nažalost, pokojni gradonačelnik Ljubo Bešlić je izdao proširenje za 3.000 kvadrata što je mimo svih zakonskih propisa. To je sada stvar sudstva i institucija koji će to rješavati. SDA nije ništa donijela 2010. i nije kriva po tom pitanju - istaknuo je Marić